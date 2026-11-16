배우 고경표가 최근 음주운전 사고로 물의를 빚었다. / 사진=텐아시아DB

고경표가 음주운전 사고로 활동 중단을 선언했다. / 사진=텐아시아DB

배우 고경표가 음주운전 사고로 대중의 거센 질타를 받고 있다. 음주운전 자체도 문제지만, 과거 교통안전 홍보대사로 활동했던 이력과 사고 이후 방송가에 미친 피해까지 맞물리면서 비판이 더욱 커지고 있는 모양새다.고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 술에 취한 상태로 자신의 차량을 운전하다 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 사고 당시 동승자는 없었으며, 현장에 출동한 경찰이 측정한 혈중알코올농도는 0.15%로 확인됐다. 이는 운전면허 취소 기준인 0.08%의 약 1.9배에 달하는 수치다. 서울 마포경찰서는 고경표를 도로교통법상 음주운전 혐의로 입건해 사고 경위를 조사하고 있다.사고 직후 소속사 씨엘엔컴퍼니는 공식 입장을 내고 잘못을 인정하며 피해 회복을 약속했다. 고경표 역시 15일 자신의 SNS에 사과문을 올리고 "부끄러움을 절대 잊지 않겠다"며 활동 중단을 선언했다.그러나 사과와 활동 중단 선언에도 비판은 쉽게 가라앉지 않고 있다. 고경표는 2023년 도로교통공단 교통사고 예방 홍보대사로 활동하며 대중에게 음주운전의 위험성을 알리고 안전운전을 당부한 바 있다. 하지만 3년 만에 자신이 경고했던 음주운전으로 사고를 냈다. 교통안전의 중요성을 강조했던 당사자가 정작 이를 지키지 않았다는 점에서 더욱 엄격한 잣대가 적용될 수밖에 없는 상황이다.더욱 뼈아픈 건 고경표가 활동 영역을 넓혀가던 시점에 음주운전 사고를 냈다는 점이다. 최근 그는 드라마뿐 아니라 예능에서도 친근하고 유쾌한 매력으로 대중의 호응을 얻으며 새로운 전성기를 맞이하고 있었다. 작품 밖에서도 존재감을 키우며 입지를 다져가던 그는 이번 음주운전으로 어렵게 얻은 기회를 스스로 걷어차게 됐다.활발한 행보는 여러 작품에 부담을 안기는 결과로 이어졌다. 고경표가 출연한 예능 MBC '놀면 뭐하니?'와 tvN '놀라운 토요일', '식스센스: B사이드'는 사고 직후 그의 출연 분량을 편집하는 등 즉각 대응에 나섰다. 여기에 공개를 앞둔 tvN '보검매직컬2'와 티빙 '대탈출: 도시괴담', 촬영을 마친 영화 '원조X떡집'도 비상이 걸렸다. 세 작품 모두 고경표의 출연 비중이 큰 만큼 단순히 분량을 삭제하는 방식으로는 대응하기 어려워 제작진의 시름이 깊어지고 있는 상황이다.고경표에게 이번 사고는 활동을 중단하고 자숙하는 것으로 일단락할 수 있는 문제일지 모른다. 그러나 이미 촬영을 마치고 공개를 준비 중인 작품들은 사정이 다르다. 출연 분량을 줄이면 작품의 완성도를 해칠 수 있고, 예정대로 공개하면 논란을 감수해야 한다. 어느 쪽이든 고경표의 잘못과 무관한 사람들이 그 결과를 떠안아야 한다는 사실은 달라지지 않는다.고경표를 향한 비판이 더욱 거센 건 이번 사고를 단순한 '순간의 실수'로 치부하기 어렵기 때문이다. 교통안전 홍보대사까지 지낸 그가 음주운전의 위험성을 몰랐을 리 없고, 활발히 활동 중이었던 만큼 자신의 행동이 가져올 파장도 충분히 짐작할 수 있었다. 이번 사안을 바라보는 대중의 시선이 유독 냉담할 수밖에 없는 이유다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr