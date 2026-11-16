사진 = '이지영' 유튜브 채널 캡처

사진 = '이지영' 유튜브 채널 캡처

사회탐구 영역 대표 강사이자 울산과학기술원(UNIST) 인공지능(AI) 윤리 특임교수인 이지영이 최근 불거진 초소형 카메라와 인공지능 활용 부정행위 사태에 깊은 우려를 표하며 2027학년도 수능의 공정성을 확보할 구체적인 보안 지침과 비상 대책을 마련하라고 교육 당국에 촉구했다.스타강사 이지영이 운영하는 유튜브 채널 '이지영'에서는 '2027 수능 공정성 확보 관련 교육 당국에 바랍니다 450만 사회탐구 수능강사, 유니스트 AI윤리 특임교수 이지영 올림'이라는 영상의 제목이 올라왔다.영상에서 이지영은 "지난 20년간 수능을 강의해 왔지만 지금처럼 시험의 공정성과 신뢰 자체가 무너지는 위기 상황은 처음"이라며 입을 열었다.이어 이지영은 "스마트 안경을 이용한 부정행위가 수능을 흔들고 있다는 영상을 올린 이후 밝혀지는 정황들이 너무 끔찍하다"며 "현재 전국의 초소형 카메라는 이미 품절 사태이고 텔레그램 학부모방에서는 수천만 원을 주고 부정행위 방법이 거래된다는 정황까지 올라오고 있다"고 지적했다.그러면서 이지영은 "교육부와 한국교육과정평가원을 향해 세 가지 핵심 대책을 수능 전에 즉각 마련하고자 해 인공지능과 초소형 전자장비를 포괄하는 구체적인 긴급 보안 지침을 투명하게 공개하라"고 강조했다.특히 이지영은 "개별 감독관의 눈썰미와 용기에만 의존할 수 없다"며 "전국 모든 시험장에서 금지하는 항목과 의심 상황 발생 시의 판단 기준을 명확히 알려야 한다"고 목소리를 높였다.또한 이지영은 전국 모든 시험장의 실질적인 보안 체계 구축과 결과 공개를 요구하며 "필요할 경우 적법한 범위 내에서 전파 탐지와 장비 확인 등 기술적 보완 수단과 경찰 인력까지 동원해야 한다"고 주장했다.다만 "무분별한 신체 수색이나 과도한 의심으로 선량한 수험생의 인권과 사생활이 침해되어서는 안 된다"며 공정성과 수험생 인권의 균형을 강조하기도 했다.아울러 "최근 1년간 실시된 국가시험 전반의 부정행위 위험을 재점검하고자 해 객관적 증거와 감독 기록을 바탕으로 고위험 사례를 우선 조사해야 한다"고 덧붙였다.수능 연기 가능성과 관련해 이지영은 "수능 연기를 직접 주장하는 것은 아니며 그로 인한 혼란도 잘 알고 있다"면서도 "시험의 공정성을 보장할 최소한의 안전 조치조차 확보되지 않았다면 정부는 연기를 포함한 비상 대책까지 책임 있게 준비해야 한다"고 했다.이지영은 "정직하게 공부한 시간과 노력이 부정행위에 의해 짓밟히지 않도록 국가가 책임지고 약속해 달라"고 거듭 호소했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr