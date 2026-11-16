故 김자옥 별세 12주기를 맞았다. / 사진=김자옥 프로필

배우 고(故) 김자옥이 세상을 떠난 지 12년이 됐다.김자옥은 2014년 11월 16일 폐암에 따른 합병증으로 별세했다. 향년 63세. 2008년 대장암 수술을 받은 뒤에도 꾸준히 작품 활동을 이어갔지만, 이후 암이 폐로 전이되면서 투병했다.1951년생인 김자옥은 배화여자중학교 재학 당시 TBC 동양방송 드라마 '우리집 5남매'를 통해 연예계에 발을 들였다. 1970년에는 MBC 2기 공채 탤런트로 선발되며 본격적으로 배우의 길을 걸었다. 이후 드라마와 영화를 오가며 오랜 기간 안방극장을 대표하는 배우로 활약했다.중년 이후에는 친근하고 사랑스러운 이미지로 또 한 번 전성기를 맞았다. 1996년 태진아의 권유로 발표한 가요 '공주는 외로워'가 큰 인기를 얻으며 '공주' 캐릭터를 자신의 대표 이미지로 만들었다. 해당 음반은 60만 장가량 판매된 것으로 전해졌다.투병 중에도 연기와 방송 활동을 멈추지 않았다. '지붕뚫고 하이킥', '오작교 형제들', '세 번 결혼하는 여자' 등에 출연했고, tvN '꽃보다 누나'에서는 소녀 같은 미소와 소탈한 모습으로 시청자들의 사랑을 받았다. 별세 몇 달 전까지도 악극 '봄날은 간다' 무대에 오르며 활동을 이어갔다.세월이 흘러도 김자옥을 떠올리는 수식어는 여전히 '공주'다. 배우로서 긴 시간 다양한 얼굴을 보여준 동시에, 특유의 밝고 따뜻한 이미지로 세대를 넘어 사랑받았던 그의 빈자리는 12년이 지난 지금도 많은 이들에게 기억되고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr