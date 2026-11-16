박명수가 연예인 해외 휴양 예능에 대한 생각을 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

방송인 박명수가 연예인들의 해외 휴양 예능 프로그램에 대한 자신의 생각을 밝혔다.16일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에는 가수 이무진이 게스트로 출연했다. 두 사람은 MBC에브리원 예능 '위대한 가이드' 시즌 2, 3에 함께 출연한 인연이 있다. 박명수는 이무진을 자신의 예능계 양아들이라고 소개하며 남다른 친분을 과시했다.두 사람은 '위대한 가이드' 촬영 당시를 떠올렸다. 이무진은 오지 탐험 대신 휴양지에서 촬영하고 싶다는 뜻을 밝혔지만, 제작진이 받아들이지 않았다고 털어놨다. 이에 박명수는 "연예인이 나가서 퍼 노는 걸 시청자가 보겠냐"라며 "놀더라도 이유가 있어야 한다"고 말했다. 이무진 역시 개인적인 바람일 뿐이라며 "나 같아도 안 본다"고 맞장구쳤다.두 사람은 '위대한 가이드' 촬영에서 겪었던 어려움도 이야기했다. 이무진은 일반적인 여행과 달리 가이드 역할을 맡아 수면 시간이 부족했다고 밝혔다. 또 "잘 알지 못하는 걸 완벽하게 외워서 설명하는 것 자체가 음악인인 나한테 잘 맞는 작업은 아니"라고 덧붙였다.박명수는 이에 공감하며 "예능인인 나도 힘들다"고 토로했다. 그러면서 "왜 하냐고 물어본다면 안 하면 안 끝나니까"라고 말했다. 특히 힘들었던 편으로는 에티오피아를 꼽은 그는 "온몸이 다 따로 노는 느낌이었다"고 회상했다.박명수는 1993년 MBC 공채 개그맨으로 데뷔했다. MBC 예능 '무한도전'에 출연하며 많은 사랑을 받았다. 2015년부터 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'를 진행하고 있다. 유튜브 채널 '할명수'를 통해서도 활발한 활동을 이어가고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr