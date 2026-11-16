임시완이 설인아, 남해준 만남에 질투한다./사진제공=tvN

임시완이 설인아, 남해준 만남에 질투한다./사진제공=tvN

임시완이 설인아와 남해준의 은밀한 만남을 목격하고 질투심을 표한다.16일 방송되는 tvN 월화드라마 '나의 유죄인간' 9회에서는 태강그룹 재벌 3세 윤이준(임시완 분)이 형사 기동대 소속 강재희(설인아 분)와 김석진(남해준 분)의 만남을 지켜보는 모습이 담긴다.앞서 윤이준의 전임 비서 한은영(정유민 분) 사망 사건을 파헤치기 위해 비밀 공조를 이어온 강재희와 김석진은 강재희를 향한 윤이준의 짝사랑이라는 변수와 마주했다. 한은영의 휴대전화를 건네기 위해 김석진을 만난 강재희를 우연히 본 윤이준은 낯선 남자 앞에서 편해 보이는 강재희의 태도를 못마땅하게 여겼다.강재희가 김석진을 오래 알고 지낸 친한 형이라고 둘러대면서 상황은 일단락됐지만, 강재희에게 마음이 기울어진 윤이준에게 김석진은 계속 신경 쓰이는 존재로 남았다.이런 가운데 윤이준이 강재희가 여자인 걸 안 상태에서 김석진의 만남을 다시 포착한다. 강재희를 만나기 위해 집을 찾은 윤이준은 평상에 나란히 앉아 대화를 나누는 강재희와 김석진을 마주한다. 계단에서 두 사람의 대화를 엿듣던 윤이준은 강재희의 예상치 못한 한마디에 충격을 받고 그대로 발길을 돌린다.두 형사가 나눈 대화의 내용과 윤이준의 심경 변화는 이날 오후 8시 50분 방송되는 '나의 유죄인간' 9회에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr