안재현이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 안재현이 번지점프를 앞두고 반려묘 안주에게 영상 편지를 남긴다. / 사진제공=SBS Plus·MBN

배우 안재현이 번지점프를 앞두고 반려묘 안주에게 영상 편지를 남긴다. 약 20m 높이의 번지대에 오른 그는 두려움을 감추지 못한 채 연신 비명을 지른다.오는 17일 방송되는 SBS Plus·MBN 예능 '상남자의 여행법 in 마나도'에서는 인도네시아 마나도로 떠난 추성훈, 김종국, 안재현의 번지점프 도전기가 펼쳐진다.안재현은 약 20m 높이의 번지대를 마주하자 불안한 기색을 감추지 못한다. 반면 추성훈과 김종국은 "우리가 먼저 뛰어야지"라며 앞장선다. 김종국은 안전줄을 확인한 뒤 망설임 없이 번지대에 오르고, 추성훈은 과거 빅토리아 폭포 다리에서 111m 높이의 번지점프에 도전했던 경험을 언급한다. 추성훈은 번지대에서 뛰어내리며 힘찬 "야호"를 외친다. 이를 들은 안재현은 "야호를 들었어. 지금"이라며 믿기 어렵다는 반응을 보인다.추성훈과 김종국은 겁에 질린 안재현을 놀리기도 한다. 추성훈은 덩굴에 긁혀 피가 난 다리를 보여주며 번지점프 도중 다친 것처럼 장난을 친다. 이에 안재현은 당황한 채 번지대 아래를 거듭 내려다본다. 추성훈이 "자꾸 봐도 아무것도 안 나와. 뭘 봐"라고 말하자 안재현은 "용기가 안 나온다. 지금 찾고 있는데 안 보인다"고 답한다.결국 마음을 다잡으려던 안재현은 반려묘 안주를 향해 영상 편지를 남긴다. 그는 "아빠 돈 열심히 번다. 사랑한다"며 반려묘에게 애정을 표현한다. 그러나 번지대에 발을 내딛는 순간에도 안재현의 두려움은 가시지 않는다. 추성훈은 "쟤 무서워서 떨고 있다"며 안재현의 상태를 전하고, 가까스로 번지대에 올라선 안재현은 "안 돼! 안 돼!"라고 외친다.이를 지켜보던 김종국은 "옛날에는 이거 안 뛰면 음악 프로에 못 나갔다. 옛날엔 그런 세상이었다"며 과거 예능 프로그램에서 겪었던 번지점프 경험을 떠올린다. 안재현이 두려움을 극복하고 번지점프에 성공할 수 있을지 관심이 쏠린다. 앞서 안재현은 2016년 배우 구혜선과 결혼했으나, 2020년 이혼 조정에 합의하며 결혼 생활을 마무리했다.'상남자의 여행법 in 마나도'는 매주 화요일 오후 9시 40분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr