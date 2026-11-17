슈퍼주니어 규현이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

그룹 슈퍼주니어 규현이 '런닝맨'에서 영어 울렁증을 고백했다. / 사진제공=SBS

그룹 슈퍼주니어 규현이 '런닝맨'에서 영어 울렁증을 고백했다. 수능 상위 5%의 성적을 기록하고 경희대학교 대학원에서 석사 학위까지 취득한 것으로 알려진 그는 영어 듣기 문제 앞에서 어려움을 겪었다.지난 15일 방송된 SBS 예능 '런닝맨'에는 미니 7집 '컨티뉴'로 돌아온 규현이 게스트로 출연했다. 이날 방송은 '가을 투 비 컨티뉴드' 레이스로 꾸며졌으며, 규현은 오프닝에서 라이브 무대를 선보였다.규현은 경희대학교 포스트모던음악학과를 졸업한 뒤 같은 대학 대학원에서 석사 학위를 취득한 것으로 알려졌다. 특히 대학수학능력시험에서 상위 5%에 해당하는 성적을 거뒀으며, 과거 수학 실력으로 장관상을 받은 이력도 전해졌다.멤버들은 서울의 가을 명소 두 곳을 찾아 미션비를 획득하고 벌칙 면제권을 구매하는 레이스에 나섰다. 첫 번째 장소는 유재석의 기억에 의존해 추리를 이어간 끝에 찾아냈지만, 두 번째 장소에서는 예상치 못한 난관에 부딪혔다.양세찬에게는 한자 힌트, 규현에게는 영어 듣기 힌트를 줬다. 그러나 규현은 영어 울렁증이 있다고 털어놓으며 정답을 맞히지 못했다. 결국 유재석이 영어 듣기 힌트를 다시 확인한 뒤 두 번째 장소를 '63빌딩 전망대'로 추측했다.목적지에 도착한 멤버들은 미션 비 16만 원을 확보했다. 최종 벌칙 후보는 6명으로 압축됐으며, 하하는 벌칙에 걸려 통 아저씨 게임에서 칼을 6개나 꽂고도 탈락을 피했다. 이어 규현과 지예은, 양세찬, 지석진이 차례로 벌칙 게임에 걸렸고, 마지막에는 하하와 김종국이 최종 벌칙자로 결정됐다.방송은 닐슨코리아 수도권 가구 기준 2049 시청률 1.9%를 기록하며 동시간대 예능 1위에 올랐다. 분당 최고 시청률은 4.7%로 집계됐다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr