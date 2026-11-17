사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

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'짠한형' 방송인 신동엽이 음주 촬영 전 술자리를 위해 택시를 타고 왔는지 물었다.16일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '오상욱 도경동 박상원 황희근 [짠한형 EP.171] 펜싱 레전드 뉴 어펜져스 술자리 최초 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 오상욱, 도경동, 박상원, 황희근은 차례로 등장해 신동엽과 인사를 나눴다. 신동엽은 한껏 멋을 낸 선수들을 보며 "오늘 아주 예쁘게들 하고 왔네. 같이 온 거야?"라고 물었다.도경동은 "저희 다 같이 왔다"고 답했다. 신동엽이 "그러니까 술을 많이 마시기 위해 택시를 타고 온 거냐"고 재차 묻자 오상욱은 "일단 차는 놓고 왔다"고 밝혔다.본격적인 술자리에 앞서 네 사람의 주량도 확인했다. 도경동은 "상욱이 형이 제일 잘 먹는다. 그다음이 상원이, 희근이, 저인 것 같다"고 말했다. 오상욱을 첫손에 꼽은 뒤 박상원과 황희근, 자신 순으로 주량을 정리했다.선수들은 신동엽과의 만남에 긴장한 모습도 보였다. 신동엽이 "방송 출연도 많이 했고 별로 긴장하지 않던데 왜 긴장하냐"고 묻자 오상욱은 "차를 타고 오면서 멀미를 해서 컨디션이 안 좋다"고 너스레를 떨었다.이들의 차량 관련 발언은 최근 배우 고경표의 음주운전 사고로 연예계에 비판이 쏟아지는 가운데 나와 화제가 됐다.고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 술을 마신 채 승용차를 운전하다 청소차와 충돌했다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 수준이었던 것으로 알려졌다.그는 15일 자신의 SNS에 사과문을 올려 "술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못"이라며 "예정된 활동을 모두 중단하겠다"고 밝혔다. 경찰 조사에 성실히 임하고 피해 회복과 처분에 따른 책임을 다하겠다는 뜻도 전했다.사고 여파는 출연 프로그램과 예정된 행사로 번졌다. 방송가에서는 고경표의 출연 분량을 최대한 편집하기로 했으며, 오는 21일 열릴 예정이던 팬미팅도 취소됐다. 음주운전에 대한 경각심이 커진 상황에서 술자리 촬영에 앞서 차량을 두고 왔다는 오상욱의 답변이 눈길을 끌었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr