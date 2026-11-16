사진 = 26기 영식 인스타그램

'나는 솔로' 26기 영식과 현숙 부부가 일본 오사카 여행에서 함께한 다정한 순간을 공개했다.26기 영식은 최근 자신의 인스타그램에 "7월에 다녀온 오사카 여행. 더울까봐 걱정했는데 적당히 더웠고 비도 조금만 와서 다행이었다. 여름이라 돌아다니기보단 주로 먹고 쉬고 온 여행이었지만 둘다 이걸 좋아해서 너무 만족스러웠던 여행☺️"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 26기 영식은 아내 현숙과 얼굴을 맞댄 채 카메라를 바라보고 있다. 연한 핑크빛 티셔츠를 입은 영식은 짧고 단정한 헤어스타일에 부드러운 미소를 지으며 훈훈한 비주얼을 드러냈다. 현숙의 어깨 쪽으로 몸을 기울인 자연스러운 자세에서도 두 사람의 다정한 모습이 눈길을 끈다.26기 현숙은 연한 블루 컬러의 스트라이프 셔츠를 입고 긴 생머리를 늘어뜨린 채 환하게 웃고 있다. 영식의 어깨에 팔을 두른 모습이 친밀한 분위기를 더했으며 입가에 선명하게 드러난 보조개와 밝은 표정이 사랑스러운 매력을 자아냈다. 현숙이 손에 든 음료와 함께 두 사람의 얼굴이 가까이 담긴 셀카에는 편안한 여행의 한때가 고스란히 담겼다.이를 본 팬들은 "언제나행복하세요", "보기좋아요", "너무 예뻐", "제가 나솔중 최고 좋아하는 커플", "무해하다 이 커플 정말", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 26기 방송 당시에는 최종 커플로 이어지지 않았던 영식과 현숙은 프로그램 종영 후 연인으로 발전해 지난 1월 백년가약을 맺었다. 게임 기획자로 재직 중인 26기 영식과 사내 미국 변호사로 알려진 26기 현숙은 부부로서 다채로운 콘텐츠를 선보이며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr