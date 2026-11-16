사진 = 김소은 인스타그램

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사진 = 김소은 인스타그램

배우 김소은이 크리스마스를 앞두고 사랑스러운 겨울 일상을 공개했다.김소은은 최근 자신의 인스타그램에 "Christmas is coming up🧑🏻‍🎄"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김소은은 풍성한 블랙 퍼 후드가 돋보이는 롱패딩을 입고 카메라를 바라보고 있다. 양손으로 후드 가장자리를 잡은 채 살짝 미소 짓는 모습이 눈길을 끈다. 허리 벨트로 실루엣을 잡은 패딩 스타일링에 작은 얼굴과 또렷한 이목구비가 어우러져 세련된 겨울 패션을 완성했다.이어진 사진에서 김소은은 휴대전화를 들고 거울 셀카를 촬영하며 손가락으로 브이 포즈를 취하고 있다. 자연스럽게 내려오는 긴 생머리에 눈웃음이 더해져 청순하면서도 발랄한 매력을 드러냈다.또 다른 사진에서 김소은은 블랙 롱패딩에 짧은 하의와 니하이 삭스, 블랙 부츠를 매치해 늘씬한 각선미를 드러냈다. 한 손에는 흰색 컵을 들고 다른 손은 주머니에 넣은 채 카메라를 응시하며 시크한 분위기를 자아냈다.마지막 사진에서 김소은은 크리스마스트리 앞에 앉아 한쪽 눈을 감고 윙크를 선보였다. 얼굴 옆으로 손을 펼친 귀여운 포즈와 환한 미소가 반짝이는 트리 장식과 어우러지며 사랑스러운 매력을 배가시켰다.이를 본 팬들은 "공주", "크리스마스가 다가오네요", "너무 예뻐", "이뻐요", "너무 아름다운 당신", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.앞서 김소은은 매니지먼트S와 전속계약을 체결하며 새로운 활동을 예고한 바 있다. 당시 소속사는 김소은이 드라마와 영화, OTT, 예능 등 다양한 분야에서 활동할 수 있도록 지원하겠다는 계획을 밝혔다.한편 김소은은 2009년 드라마 KBS2TV '꽃보다 남자'에서 금잔디(구혜선 분) 절친이자 F4 멤버 소이정(김범 분)의 상대역인 '가을양'으로 많은 사랑을 받았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr