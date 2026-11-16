이종석이 공식석상에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

이종석이 '재혼 황후' 공개 전 캐릭터 싱크로율에 관한 우려를 받았다. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

이종석이 하인리를 담백하게 표현했다는 평가를 받았다. / 사진제공=에이스팩토리

이종석이 과거 비현실적인 능력이나 배경이 있는 캐릭터로 로맨스 연기를 선보였다. / 사진='너의 목소리가 들려', 'W' 방송 캡처

공개 전부터 쏟아졌던 우려는 결국 기우였다. 배우 이종석은 디즈니+ '재혼 황후'에서 하인리 역을 맡았지만, 작품 공개 전 원작의 이미지와 어울리지 않는다는 반응이 있었고, 새로 변신하는 설정에서 웃음을 사기도 했다. 하지만 작품 공개 이후에는 주요 출연 배우 네 명 가운데 캐릭터를 가장 잘 소화한다는 호평이 이어지고 있다. 그동안 쌓아온 로맨스 연기의 강점이 다시 한번 증명된 셈이다.최근 공개된 '재혼 황후'는 동대제국의 황후 나비에가 도망 노예 라스타에게 빠진 황제 소비에슈에게 이혼을 통보받고, 이를 받아들이는 대신 서왕국 왕자 하인리와의 재혼을 요구하며 벌어지는 이야기다. 작품은 동명의 인기 웹소설과 웹툰을 원작으로 해 공개 전부터 많은 관심을 모았다.이종석이 맡은 하인리는 서왕국 출신 왕자로, 황후 나비에에게 적극적으로 다가가는 인물이다. 원작 속 인물은 눈을 마주치면 기절할 정도로 아름다운 남자로 묘사된다. 나비에 앞에서는 능청스러운 면모를 보이지만, 속내를 쉽게 내비치지 않는 인물이기도 하다. 국내 드라마에서 보기 힘든 서양풍 황실 배경에 비현실적인 캐릭터까지 등장하는 만큼 실사화에 대한 우려도 적지 않았다.특히 이종석은 원작 속 하인리와 외모나 분위기가 어울리지 않는다는 지적을 받았다. 이종석도 앞서 '살롱드립'에 출연해 하인리의 외모 설정이 부담스러웠다며 다른 배우를 추천하기까지 했다고 털어놨다. 결국 '너의 목소리가 들려', '피노키오'에서 호흡을 맞췄던 조수원 감독의 설득으로 출연을 결정했다.많은 부담을 안고 시작한 이종석은 오히려 힘을 뺀 연기로 캐릭터를 소화했다. 나비에(신민아 분)에게 건네는 "종달새처럼 따라가죠", "나의 퀸" 등 자칫 과하게 느껴질 수 있는 대사도 여유로운 말투와 표정으로 자연스럽게 풀어냈다. 공개 이후 "오글거리는 대사를 담백하게 소화해서 괜찮은 것 같다"는 호평이 나왔다. 특히 하인리는 새로 변신할 수 있는 독특한 설정 때문에 '이종새'라는 별칭까지 얻었지만, 이종석은 어색함 없이 표현했다는 평가를 받으며 "사랑스럽다"는 반응까지 이끌어냈다. 다소 낯설고 비현실적인 설정을 자연스럽게 소화하며 캐릭터에 설득력을 더한 셈이다.상대에 따라 달라지는 연기 방식도 눈길을 끈다. 나비에 앞에서는 부드러운 눈빛과 다정한 태도를 보이지만, 자신의 측근 맥켄나(최대훈 분)와 함께할 때는 장난스럽고 능청스러운 모습도 보여준다. 또 자신을 속인 라스타(이세영 분)를 향해 언성을 높이기보다 웃는 얼굴로 거짓말을 짚어내기도 했다. 이종석은 하인리를 단순히 잘생긴 왕자가 아닌 매력적이고 입체적인 인물로 그려냈다.이종석이 호평받을 수 있었던 배경에는 이전 출연 작품에서 쌓아온 경험도 있다. 그는 2013년 SBS '너의 목소리가 들려'에서 사람의 마음을 읽는 박수하를 연기하며 이보영과 애틋한 로맨스를 선보였다. 2016년 MBC 'W'에서는 웹툰 속 주인공 강철로 분해 현실과 웹툰 세계를 오가는 로맨스를 그렸다. 당시 만화를 찢고 나온 듯한 외모와 자연스러운 연기로 강렬한 인상을 남겼다. 2017년 SBS '당신이 잠든 사이에'에서도 예지몽을 꾸는 검사 정재찬을 연기했다.세 작품 모두 비현실적인 설정을 로맨스의 배경으로 삼았다는 공통점이 있다. 이종석은 특별한 능력이나 낯선 세계관에서도 인물의 감정에 집중하며 과장하지 않는 연기로 극을 이끌었다. '재혼 황후'에서도 이러한 연기 방식이 이어지고 있다.하인리의 외형을 구현하는 과정에도 이종석의 노력이 있었다. 이종석은 하인리의 의상 시안을 찾고 제작 업체를 알아보는 등 의상 제작에 참여했다. 나비에에게 건네는 파란 장미 역시 직접 제안했다. 연기뿐 아니라 의상과 소품에도 직접 의견을 내며 캐릭터의 완성도를 높였다.'재혼 황후'는 이종석이 그간 로맨스 장르에서 쌓아온 경험과 강점을 증명한 사례다. 원작 캐릭터와의 싱크로율을 둘러싼 우려에도 불구하고 힘을 뺀 연기로 캐릭터의 매력을 살려냈다는 평가다. 작품이 총 10부작 중 6회까지 공개된 가운데, 남은 4회에서도 이러한 평가가 이어질지 주목된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr