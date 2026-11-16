사진 = 신슬기 인스타그램

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사진 = 신슬기 인스타그램

사진 = 신슬기 인스타그램

배우 신슬기가 필라테스와 사우나를 즐기는 일상을 공개하며 건강미 넘치는 매력을 뽐냈다.신슬기는 최근 자신의 인스타그램에 운동하는 사람 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 신슬기는 필라테스 기구 위에서 한쪽 무릎을 꿇고 반대쪽 다리를 길게 뻗은 채 포즈를 취하고 있다. 버건디색 브라톱과 쇼츠를 맞춰 입은 신슬기는 양손을 허리에 올리고 상체를 곧게 세워 늘씬한 몸매를 드러냈다. 군살 없는 허리 라인과 쭉 뻗은 다리가 돋보이는 가운데 단정하게 묶은 머리와 차분한 표정이 눈길을 끈다.이어진 사진에서 신슬기는 필라테스 기구에 한쪽 무릎을 대고 상체를 앞으로 숙인 채 반대쪽 다리를 뒤로 길게 뻗고 있다. 양팔을 앞으로 뻗어 균형을 잡는 자세에서 탄탄한 몸의 실루엣이 드러나며 운동에 집중하는 모습을 보여줬다.또 다른 사진에서 신슬기는 흰색 수건으로 머리와 얼굴을 감싼 채 카메라를 응시하고 있다. 수건 사이로 커다란 눈만 드러낸 모습이 귀여운 매력을 자아내며, 따뜻한 조명 아래 맑은 피부와 또렷한 이목구비가 돋보인다.마지막 사진에서 신슬기는 나무 벽으로 둘러싸인 사우나 공간에 앉아 두 무릎을 가슴 가까이 끌어안고 있다. 한 손으로 수건을 잡고 다른 손을 머리 위에 올린 채 고개를 숙인 모습으로, 운동복 차림과는 또 다른 자연스러운 일상을 공개했다.이를 본 팬들은 "핫한 그녀의 미모", "오늘도 너무 예쁘세요", "너무 예뻐", "여배우의 자기관리", "멋있어용", "건강미인 슬기님" 등의 댓글을 달았다.신슬기는 넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥2'를 통해 얼굴을 알린 뒤 배우로 활동 영역을 넓혔다. 이후 티빙 오리지널 시리즈 '피라미드 게임'에 출연하며 연기 활동을 시작했다. 또 신슬기는 최근 연극 '꽃의 비밀'을 통해 데뷔 후 처음으로 연극 무대에 도전하며 활동 영역을 넓혔다.한편 1998년생인 신슬기는 28세로 서울 강남구 신사역에 있는 대형 성형외과 원장의 딸인 것으로 알려졌다. 해당 성형외과 매매가는 1000억원으로 알려져 있다. 서울대학교 피아노 전공인 신슬기는 연기 활동으로 인기를 끌었다. 신슬기는 서울 링크아트센터 벅스홀에서 공연되는 연극 '꽃의 비밀'을 통해 관객들과 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr