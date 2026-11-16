'나는 솔로' 31기 옥순이 체중 감량 과정에서 비만 치료제 마운자로를 사용한 적 있다고 밝혔다. / 사진=31기 옥순 SNS

'나는 솔로' 31기 옥순이 체중 감량 과정에서 비만 치료제 마운자로를 사용한 적 있다고 밝혔다. / 사진=31기 옥순 SNS

'나는 솔로' 31기 옥순이 체중 감량 과정에서 비만 치료제 마운자로를 사용한 적 있다고 밝혔다.지난 15일 옥순은 자신의 SNS에 "다이어트 질문이 생각보다 많아서 정리해봤다"라는 글을 올리며 체중 감량 경험을 공유했다. 이와 함께 몸무게가 65kg이었던 당시 사진과 56kg까지 감량한 이후의 모습을 비교해 공개했다.옥순은 승무원으로 근무하다 사무직으로 직무를 변경한 뒤 체중이 증가했다고 설명했다. 오랜 시간 앉아서 일하는 생활 방식에 육류 중심의 회식이 잦아지면서 몸무게가 13kg가량 늘었다는 것. 이후 허리디스크로 운동까지 중단하게 되면서 최고 체중인 65kg을 기록했다고 전했다.체중 감량을 위해 운동과 식단 관리, 보조제 섭취 등 다양한 방법을 시도했다는 옥순은 비만 치료제 마운자로를 사용했던 경험도 털어놨다.그는 "마운자로도 한 달 맞았다. 65kg에서 61kg으로 약 4kg 감량했다"며 "소화불량과 구토 증상이 너무 심해서 처방받은 4주만 사용하고 중단했다. 거의 제대로 먹지도 못하고 먹으면 토하는 수준이었다"고 밝혔다. 체중 감량 효과는 있었지만 심한 부작용으로 인해 투약을 이어가지 못했다는 설명이다.끝으로 옥순은 "사람마다 체질도 다르고 생활 패턴도 다르니까 무리하게 따라 하지는 말라"고 당부했다. 이어 "이제 52kg까지 감량한 뒤 어떻게 유지할지 식단과 운동 방법을 고민하고 있다"며 앞으로의 체중 관리 계획을 전했다.한편 옥순은 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 31기에 출연해 영호와 최종 커플이 됐으나 방송 종영 이후 결별했다. 이후 두 사람의 과거 커플 사진이 온라인에 확산되면서 재결합설이 제기됐지만, 영호는 지난 14일 자신의 SNS를 통해 "나와 옥순님은 헤어졌고 지금도 헤어진 상태입니다. 재회하지 않았고 재회할 생각도 없습니다"라고 선을 그었다.영호는 옥순을 둘러싼 악성 댓글과 각종 루머에 대해서도 입장을 밝혔다. 그는 "옥순님은 방송에서 비친 모습 이상으로 많이 욕을 먹었다고 생각한다"며 지나친 비난을 자제해 달라고 당부했다. 또한 옥순을 향해 "앞으로의 행복을 응원한다"며 결별 이후에도 전 연인의 앞날을 응원하는 메시지를 남겼다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr