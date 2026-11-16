해녀 부부의 고부 갈등 사연이 공개된다./사진제공=MBC

해녀 부부의 고부 갈등 사연이 공개된다./사진제공=MBC

MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥')에서 '해녀 부부'의 경제 갈등과 고부 갈등 사연이 공개된다.16일 밤 9시 방송되는 '결혼 지옥' 191회에는 결혼 3년 차 '해녀 부부'가 출연한다. 아내는 자신의 해녀 꿈이 좌절될 위기에 놓인 원인이 남편에게 있다고 주장하고, 남편은 아내의 부족한 경제 관념 때문에 가정이 흔들렸다고 맞선다.이날 아내는 남편이 자신에게 알리지 않고 벌인 일로 거액의 빚이 생겼으며, 그로 인해 해녀 일까지 가로막혔다고 털어놓는다. 이에 남편은 모든 책임을 자신에게 돌리는 아내에게 억울함을 표하며 "내 빚의 절반은 네 책임"이라고 반박한다.남편은 아내가 가정 형편을 고려하지 않은 채 해외여행과 국제학교를 언급하는 등 "경제 관념이 없다"고 지적한다. 여기에 아내 역시 과거 거액의 빚을 떠안았던 사실이 알려지며 부부 모두가 빚을 지게 된 배경이 전해진다.부부의 경제 문제는 고부 갈등으로도 이어진다. 아내는 임신 6개월 당시 시어머니가 연락 없이 집으로 찾아와 남편의 빚을 자신에게 추궁했다고 주장한다.결혼 과정에서 겪은 시댁과의 갈등도 언급된다. 아내는 시댁에서 상견례 약속을 두 차례 미뤘고, 결혼식을 두 달 앞두고는 결혼까지 반대했다고 밝힌다. 결국 시아버지는 결혼식에 불참했으며, 자신과 친정 부모에게 사과조차 하지 않았다는 설명이다. 이후 시댁과 연락을 끊은 아내는 출산 후에도 시댁에 아이를 보여준 적이 없다고 전한다.'해녀 부부'의 사연은 이날 오후 9시 방송되는 '결혼 지옥' 191회에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr