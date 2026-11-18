배우 허남준이 일본 팬미팅을 매진시키며 현지 인기를 입증했다. / 사진제공=에이치솔리드

배우 허남준이 일본 팬미팅을 매진시키며 현지 인기를 입증했다. / 사진제공=에이치솔리드

배우 허남준이 일본 팬미팅을 매진시키며 현지 인기를 입증했다. / 사진제공=에이치솔리드

배우 허남준이 일본 팬미팅을 매진시키며 현지 인기를 입증했다. 약 2500석 규모의 도쿄 공연에 이어 나고야 팬미팅까지 매진된 가운데, 공개된 현장 사진에는 객석을 가득 채운 관객들의 모습이 담겼다.허남준은 지난 14일 일본 나고야의 Niterra 일본 특수도업 시민회관 포레스트 홀에서 '2026 HEO NAM JUN FANMEETING HEO's NEXT? IN NAGOYA'를 개최했다. 앞서 도쿄에서 진행된 약 2500석 규모의 팬미팅도 매진된 것으로 알려졌다. 그는 더 넛츠의 '사랑의 바보'를 부르며 공연을 시작했다. 특히 2절부터는 가사를 일본어로 바꿔 부르며 현지 팬들과 소통했다. 이어 '입덕 백서, 왜 허남준인가' 코너에서는 팬들의 사연을 소개하고 질문에 답하는 시간을 가졌다.'남준이랑 두근두근' 코너에서는 서예에 도전하고 자신만의 운동법을 소개하는 등 팬들의 요청에 응했다. 또한 출연작 '멋진 신세계' 속 '성현각 일기'를 직접 낭독하며 작품과 관련된 이야기도 나눴다. 허남준은 김동률의 '다시 사랑한다 말할까'를 부르며 2부를 열었다. 이후 'HEO's MISSION' 코너에서는 객석에 숨겨진 미션 쪽지를 찾기 위해 직접 관객석으로 내려갔다. 그는 팬들과 가까이에서 대화를 나누며 주어진 미션을 수행했다.공연 말미에는 관객들과 단체 사진을 촬영하고 소감을 전했다. 허남준은 "너무 재밌고 행복하게 같이 에너지를 받고 가는 것 같다. 언젠가 여러분들 마음속에 내가 계속 있어 응원하러 와주신다면 나도 여러분들을 힘차게 응원하겠다"라고 말했다. 이어 "쉬지 않고 소처럼 열심히 일하겠다. 최대한 많은 작품으로 여러분들한테 갈 수 있도록 노력하겠다"라며 향후 활동에 대한 각오를 밝혔다.본 공연이 끝난 뒤에는 깜짝 영상을 통해 도쿄와 서울에서 앙코르 팬미팅을 개최한다는 소식도 알렸다. 일본 공연을 마친 이후에도 팬들과 만남을 이어갈 예정이다. 허남준은 2027년 1월 23일 타이베이, 1월 24일 도쿄에서 팬미팅을 진행한다. 이어 2월 13일과 14일에는 서울에서 팬들과 만날 계획이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr