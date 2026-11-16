사진 제공=채널A

스타 영어 강사 조정식이 2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 인공지능(AI)을 활용한 부정행위 가능성을 지적하며 시험 연기를 주장했다.조정식은 16일 자신의 채널을 통해 수능의 공정성에 대한 우려를 담은 장문의 글을 게재했다.그는 "모르겠다. 또 이런 식의 글을 쓰면 얼마나 언론의 집중포화를 받을지. 그래도 이 말은 해야겠다"고 적었다.이어 "AI를 통한 일체의 부정행위를 막을 수 있는 강력한 제재 수단이 마련되지 않은 상황에서 시행된 시험의 공정함을 나는, 여러분은, 우리는 믿을 수 있을까?"라며 현행 시험 관리 체계에 의문을 제기했다.특히 조정식은 수능 일정 조정의 필요성을 강조했다. 그는 "현재의 감독 체계가 허술하다는 건 이미 밝혀졌다"며 "공정을 위한 장치 마련 전까진, 글쎄, 수험생들이 다소 힘들더라도 시험을 미루는 게 답이 아닐까 한다"고 밝혔다.그러면서 "수능은 이 사회에 얼마 안 남은 공정함 중 하나이다. 그 믿음이 깨지지 않았으면 좋겠다"고 덧붙였다.조정식의 이번 발언은 오는 19일 예정된 2027학년도 수능을 사흘 앞두고 나온 것으로, AI 기기를 이용한 부정행위에 대한 철저한 대비와 시험의 공정성 확보를 촉구한 것으로 풀이된다.한편 교육부 측은 예정대로 수능을 시행하겠다는 입장을 밝힌 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr