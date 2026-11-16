배우 김지수가 과거 두 차례 음주운전으로 물의를 빚은 가운데 새 예능 프로그램에 출연한다. / 사진제공=MBC

배우 김지수가 과거 두 차례 음주운전으로 물의를 빚은 가운데 새 예능 프로그램에 출연한다. / 사진제공=김지수

배우 김지수가 새 예능 프로그램을 통해 근황을 공개한다. 최근 체코 프라하에서 여행사를 설립하고 대표로 활동 중인 그는 배우와 여행사 대표를 오가는 일상을 선보일 예정이다.김지수는 오는 12월 7일 첫 방송되는 SBS Plus·E채널 예능 '솔로라서2'에 합류한다. 이번 방송에서는 한국과 체코 프라하에 오가며 생활하는 모습이 공개된다.김지수는 최근 프라하에 여행사를 설립하고 직접 운영에 나선 것으로 알려졌다. 여행 일정 기획부터 투어 준비, 고객 안내까지 여행사 운영 전반을 담당하며 배우와는 또 다른 직업에 도전하고 있다.그가 여행사 대표로 변신한 계기도 소개된다. 김지수는 혼자 떠난 여행을 통해 프라하와 인연을 맺었고, 이후 현지에서 여행사를 운영하는 새로운 삶을 선택했다. 이번 방송에서는 여행사 운영 과정과 현지에서의 일상 등을 공개할 예정이다.김지수는 2024년 드라마 '가족X멜로'에 출연해 시청자들과 만났다. 이후 프라하에서 여행사 대표로 활동하는 근황을 전해온 그는 '솔로라서2'를 통해 오랜만에 예능 프로그램에 모습을 비춘다.'솔로라서2'는 혼자 생활하는 출연자들의 일상을 담는 관찰 예능 프로그램이다. 신동엽과 조윤희가 MC를 맡으며, 김지수를 비롯해 유이와 클라라가 출연한다. 오는 12월 7일 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr