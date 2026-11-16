BIGBANG DAESUNG

BIGBANG DAESUNG

김종국이 시즌1에 출연헀던 원년 멤버 대성을 향한 확고한 애정을 보인다.오는 17일 오후 9시 40분 방송되는 SBS Plus·MBN 예능 ‘상남자의 여행법 in 마나도’에서는 마나도 여행 마지막 날을 맞은 세 사람의 유쾌한 저녁 식사와 일에 대한 진솔한 대화가 펼쳐진다.추성훈-김종국-안재현이 현지 음식 수키로 저녁을 먹는 가운데, 원년 멤버 대성에 대한 얘기가 나온다. 이에 김종국은 “대성이는 고정 멤버다”라며 각별한 마음을 내비친다. “빅뱅 공연한다고 놔 준 거다”라던 김종국은 급기야 “대성아 알고 있지? 기다리고 있다”라며 영상 편지까지 보낸다. 특히 김종국은 “대성이는 게스트의 외모가 아니다”라며 함께 있으면 형제처럼 닮은 외모를 강조한다.안재현은 다음 게스트로 주우재를 추천하고, 김종국은 “좋지!”라고 반색하지만 추성훈은 주우재의 적은 식사량을 언급한다. 이에 김종국은 최근 주우재와 함께 촬영했던 당시를 떠올리며 “그 팀들은 안 먹더라. 촬영하면서 처음으로 배고팠다”라고 토로한다. 남다른 체력과 먹성을 자랑하는 추성훈, 김종국과 함께 ‘뼈말라’ 주우재가 상남자 여행에 나설 수 있을지 관심을 모은다.저녁 식사 전 숙소에서 휴식을 취하던 추성훈과 안재현은 일에 대한 속내를 나눈다. 평소 집안일을 즐긴다며 ‘초 에겐남’의 일상 루틴을 전하던 안재현은 작품을 앞두면 불안감에 어디에도 마음 편히 가지 못하는 편이라고 고백한다. 이어 “다치면 일을 쉬어야 되니까”라며 부상에 조심스러울 수밖에 없는 배우로서의 고민을 전한다.안재현의 이야기를 듣던 추성훈은 “과거 촬영 중 제트스키를 타다 날아가서 뼈가 부러졌다”라며 골절상을 입었던 경험을 꺼낸다. 당시 병원에 가자는 권유를 받았지만, 남은 촬영 일정과 함께한 게스트에 대한 미안함으로 뼈가 부러진 상태에서도 촬영을 이어갔다는 것. 추성훈은 다치지 않는 것이 모든 촬영에서 가장 중요하다고 강조하면서도, 자신이 해야 할 몫을 다하려 했던 당시의 책임감을 털어놓는다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr