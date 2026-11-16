여성 앵커 최초로 안경을 착용한 채 뉴스를 진행해 사회적 이슈가 됐던 임현주 아나운서가 13년 동안 몸 담았던 MBC에서 퇴사했다. / 사진=임현주 SNS

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임현주 MBC 아나운서가 13년 동안 몸담았던 방송국을 떠난다.임현주는 16일 자신의 인스타그램을 통해 "MBC를, 아나운서국을 떠납니다"라고 밝혔다.임 아나운서는 "후회가 남을지도 모른다는 생각에 앞으로 어떻게 살아가고 싶나 거듭 자문했다"면서도 "조직의 일원으로 오랜 시간 많은 것을 경험했으니 이제 회사 밖의 세계와 내 안의 미지의 가능성을 탐험해보자 결심했다"고 전했다.다만, 아나운서로서의 활동은 이어 나갈 것임을 알렸다. 그는 "어디에서든 계속해서 마이크 앞에 서고자 한다"며 "새로운 만남과 제안에도 열려 있겠다"고 말했다.임 아나운서는 2018년 4월 MBC '뉴스투데이'에서 안경을 착용하고 생방송 뉴스를 진행했다. 당시 지상파 여성 앵커가 정식 뉴스 진행에서 안경을 쓴 첫 사례로 주목받았다. 2020년에는 MBC 다큐멘터리 '시리즈M'에서 노브라 챌린지에 참여했다. 브래지어 착용에 대한 사회적 인식과 여성에게 주어지는 외모적 압박을 이야기하며 화제가 됐다.한편 임 아나운서는 서울대학교 공과대학에서 산업공학을 전공했으며, 2023년 옥스퍼드대학교와 맨체스터 대학원에서 경영학을 전공한 작가 출신 다니엘 튜터와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.MBC를, 아나운서국을 떠납니다. 2013년 3월에 입사해 13년 8개월간 재직한 회사를 떠나기까지 적지 않은 시간 고민했습니다. 어떤 결정을 내리든 가지 않은 길에 대한 후회가 남을지도 모른다는 생각에 스스로에게 묻고 또 물었습니다. 너는 앞으로 어떻게 살아가고 싶니?조직의 일원으로 오랜 시간 많은 것을 경험했으니 이제는 회사 밖의 세계를, 내 안의 미지의 가능성을 탐험해보자 결심했습니다.결심하기까지는 많은 용기가 필요했는데 마음이 이끄는 대로 가보자고 결정하고 나니 막상 무엇을 그리 두려워했나 싶습니다.얼마 전 자리의 짐을 싸며 여러 메모를 발견했습니다. 아나운서로서, 진행자로서 너무나 잘하고 싶었고 그 갈증이 풀리지 않던 날들에 썼던 기록들. 오래도록 간직해온 각종 현장의 대본들까지. 그 시간들이 앞으로의 저를 지탱해주리라 생각합니다. 많이 흔들리겠지만 길을 헤매고 나아가 본, 좌절하고 다시 일어나 본 근력으로 뭐든 해볼 수 있지 않을까 하고요.마지막까지 따뜻함을 안겨준 동료들에게 고맙습니다. 멋진 동료들과 함께 일하며 배울 수 있었던 시간은 정말 큰 행운이었습니다. 회사는 떠나도 사람은 남는다는 말을 실감하는 요즘입니다.어디에서든 계속해서 마이크 앞에 서고자 합니다. 새로운 만남과 제안에도 열려 있겠습니다. 동시에 마음속에 품어온 도전도 하나씩 해보려 합니다. 조금 더 재미있게 살아보는 게 희망사항입니다. 저도 앞으로 뭐가 될지 궁금합니다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr