최예나 / 사진=MMA 캡처

최예나 / 사진=최예나 공식 SNS

2022 최예나 / 사진=최예나 공식 SNS

가수 최예나가 '2026 멜론뮤직어워드(MMA)'에서 선보인 의상과 무대 연출로 미국 팝스타 사브리나 카펜터 표절 의혹에 휩싸였다. 두 사람의 무대가 비슷하다는 지적이 나온 가운데, 최예나가 과거에도 유사한 의상을 착용했다는 사실이 알려지면서 의견이 엇갈리고 있다.최예나는 지난 14일 서울 고척스카이돔에서 열린 '2026 멜론뮤직어워드'에 참석했다. 이날 최예나는 '내꺼야'와 'FIESTA'(피에스타), 'SMILEY'(스마일리), '캐치 캐치' 등 네 곡을 선보였다. 무대에 선 그는 다양한 의상을 입고 자신의 활동을 되짚는 공연을 펼쳤다.논란이 된 것은 재즈풍으로 편곡한 '캐치 캐치' 무대다. 최예나는 가슴 부분이 하트 모양으로 뚫린 빨간색 드레스를 입고 등장했다. 이를 본 일부 누리꾼들은 사브리나 카펜터가 2023년부터 선보인 무대 의상과 비슷하다고 지적했다.특히 사브리나 카펜터가 2023년 크리스마스 공연에서 착용한 의상과 비교하는 반응이 나왔다. 두 의상 모두 가슴 부분에 하트 모양의 구멍이 있고, 털 장갑과 부츠를 활용했다는 점에서 유사하다는 것이다. 사브리나 카펜터는 패션 브랜드 프롤로브(FROLOV)와 협업해 하트 모양이 들어간 무대 의상을 꾸준히 선보여 왔다.무대 소품도 비교 대상에 올랐다. 최예나는 입술 모양의 분홍색 소파에 올라가 포즈를 취하는 퍼포먼스를 선보였다. 일부 누리꾼들은 이 장면이 사브리나 카펜터의 지난해 영국 '브릿 어워드(The BRIT Awards)' 공연을 떠올리게 한다고 주장했다.반면 이를 표절로 단정하기 어렵다는 의견도 나왔다. 하트 모양의 장식이나 복고풍 의상이 특정 가수만의 스타일은 아니라는 반응이다. 최예나가 과거에도 비슷한 디자인의 옷을 입었다는 사실 역시 거론됐다.최예나의 스타일리스트는 지난 15일 SNS에 2022년 '유니콘(UNIKON)' 무대 의상과 이번 MMA 의상 사진을 나란히 올렸다. 그는 "2022 하트, 2026 하트"라는 글을 덧붙였다. 최예나가 사브리나 카펜터의 2023년 무대보다 앞서 하트 디자인의 의상을 선보였다는 점을 강조한 것으로 풀이된다.이번 논란으로 최예나의 2023년 곡 'Hate Rodrigo'(헤이트 로드리고)도 다시 거론되고 있다. 당시 최예나는 미국 가수 올리비아 로드리고를 향한 동경과 질투를 표현한 노래를 발표했다. 그러나 뮤직비디오에 등장한 분장과 콘셉트가 올리비아 로드리고의 기존 작품과 비슷하다는 지적이 나왔다. 활동 중인 가수의 실명에 'HATE'라는 단어를 붙여 곡 제목으로 사용하고, 뮤직비디오에 해당 가수의 사진을 활용한 점도 논란이 됐다.당시 소속사는 뮤직비디오 일부 장면에 상표권과 초상권, 저작권 침해 소지가 있다고 보고 영상을 비공개로 전환한 뒤 수정 작업을 진행했다. 이어 이를 뒤늦게 인지해 사전 공지 없이 혼선을 준 점을 사과했다.한편 최예나는 이번 MMA에서 베스트 솔로 여자 부문을 수상했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr