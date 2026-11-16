2027학년도 대학수학능력시험이 사흘 앞으로 다가온 가운데, '공부의 신' 강성태가 AI 안경을 이용한 부정행위 가능성을 경고했다. / 사진=강성태 유튜브

과거 각종 예능 프로그램에서 활약했던 '공부의 신' 강성태가 돌연 방송 활동을 중단했던 이유를 털어놨다. 인공지능(AI) 기술의 발전에 충격을 받아 활동을 접었다는 그는 이번 대학수학능력시험에서도 부정행위가 발생할 수 있다고 경고했다.강성태는 지난 14일 자신의 유튜브 채널 '공부의신 강성태'에 '이미 AI 안경으로 합격한 사람 있습니다. 이번 수능도 뚫립니다'라는 제목의 영상을 게재했다.이날 강성태는 "2022년 1월 경 활동을 접었다. (활동 중단을) 결심했던 이유 중 하나가 바로 AI 안경이었다"고 밝혔다.강성태는 과거 MBC '라디오스타', '마이 리틀 텔레비전', JTBC '비정상회담' 등 다수의 예능 프로그램에 출연하며 얼굴을 알렸다. KBS 드라마 '공부의 신'의 자문과 대본 집필에도 참여하는 등 방송가에서도 활발하게 활동했다. 그러나 2022년을 전후로 방송과 강연 활동을 중단했다.그는 당시를 떠올리며 "결국 활동을 접었고 방송도 그때부터 끊었다. 한때는 웬만한 연예인보다 더 많이 나왔는데"라고 말했다. AI 기술이 기존의 공부 방식을 뒤바꿀 것이라는 생각에 더 이상 과거와 같은 공부법을 가르치기 어려웠다는 설명이다.강성태는 "학생들 킬러 (문항) 한 문제 맞추려고 재수, 삼수, 사수를 한다"며 "그렇게 12년 공부를 평균 1억이 넘는 사교육비를 쓰면서도 AI 안경을 쓴 초딩(초등학생)이 더 잘 푼다"고 지적했다. 이어 "그 고생이 과연 무슨 의미인가"라고 반문하며 AI 기술의 발전이 교육 현장에 미칠 영향을 우려했다.특히 오는 19일 치러지는 2027학년도 수능을 사흘 앞두고 강성태의 발언에 관심이 쏠리고 있다. 최근 제63회 세무사 시험 수석 합격자로 발표됐던 응시자가 AI를 활용한 부정행위를 시인하면서 시험의 공정성을 둘러싼 우려가 커진 상황이다.강성태는 "저는 오래전부터 장담했었다. 부정행위는 반드시 일어난다고"라며 토익과 텝스, 각종 자격시험 및 학교 내신시험 등에서 발생한 부정행위 사례를 언급했다. 그는 "한 건 발견되면 그게 첫 발견이라 생각하느냐. 안 걸린 건 그야말로 수십배다. 이미 적지 않은 수가 부정행위로 합격했다는 것"이라고 주장했다.이어 "진짜 부정행위 하는 분들은 적당히 티 안 나게 한다. 수석이나 1등은 절대 안 한다"며 적발되지 않은 부정행위가 더 많을 것이라고 추측했다. 다만 그가 언급한 사례가 모두 AI 안경을 이용한 부정행위로 확인된 것은 아니며, 적발되지 않은 사례의 규모 역시 확인되지 않았다.강성태는 시험장에서 AI 안경을 구별하기 어렵다는 점도 문제로 지적했다. 그는 "경고 하나 하겠다. 지금 죄다 뿔테만 잡고 있다. 심지어 금속 테를 쓰라고 권고한다. 금속 테는 프리패스인 것이다"라며 다양한 형태의 스마트 안경을 육안으로 구별하기 어렵다고 주장했다. 그러면서 중국에는 국내에 알려지지 않은 AI 안경이 많다며 일반 안경을 착용한 수험생들까지 검사 과정에서 피해를 볼 수 있다고 우려했다.한편 강성태는 방송 활동을 중단한 뒤 서울대 기술지주의 투자를 받아 소셜벤처를 창업했다고 밝혔다. 현재는 스마트폰 카메라로 집중 시간을 측정하는 애플리케이션 '토마토마'를 개발했으며, 해당 기술을 AI 안경에 적용하는 작업도 진행하고 있다고 설명했다.강성태는 "정말 혼란스러운 시기다. 저조차도 끝도 없이 무려 5년 시간을 방황했다"며 "매일매일 기술이 두렵다. 정신을 못 차릴 지경이다"라고 심경을 털어놨다. 다만 AI 기술이 사교육 문제를 해결하는 계기가 될 수 있다는 기대도 내비쳤다. 그는 "그 덕분에 억지로 공부하는 시대와 사교육 문제를 끝낼 수 있다는 확신을 갖고 있다"고 덧붙였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr