Group NewJeans /ADOR

그룹 뉴진스(NewJeans)의 데뷔곡 'Attention'이 스포티파이에서 누적 재생 수 6억 회를 넘어섰다.16일 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면 뉴진스의 데뷔 앨범 'New Jeans'에 수록된 'Attention'은 지난 14일까지 총 6억 3만 189회 재생됐다. 뉴진스가 발표한 곡 가운데 스포티파이에서 6억 회 이상 재생된 다섯 번째 노래다.'Attention'은 뉴진스의 데뷔 앨범에 실린 세 개의 타이틀곡 중 하나다. 세련된 비트와 멤버들의 맑은 음색이 특징이다. 경쾌한 리듬에 맞춘 안무와 절제된 표현을 활용한 퍼포먼스로도 관심을 받았다.2022년 발표된 'Attention'은 공개 이후 국내외 주요 음원 차트에서 1위를 기록했다. 특히 당시 스포티파이 '위클리 톱 송 미국' 차트에 진입했다. K팝 그룹의 데뷔곡이 해당 차트에 이름을 올린 것은 뉴진스가 처음이었다.뉴진스가 지금까지 발매한 전체 곡의 스포티파이 누적 재생 수는 합산 83억 회를 돌파했다. 이 가운데 'Ditto', 'OMG', 'Super Shy'는 각각 9억 회 이상 재생됐다. 'Hype Boy'는 8억 회를 넘었고, 이번에 6억 회를 달성한 'Attention'이 그 뒤를 잇는다.'New Jeans'와 'ETA'는 각각 5억 회 이상의 누적 재생 수를 기록했다. 'Cookie', 'How Sweet', 'Hurt', 'Cool With You'는 3억 회를 넘어섰다.'Supernatural'과 'ASAP'는 각각 2억 회 이상 재생됐다. 'Get Up', 'Bubble Gum', 'Right Now', 'Zero'도 나란히 1억 회를 돌파했다.뉴진스는 2022년 데뷔 당시 발표한 곡부터 이후 발매한 노래까지 여러 곡으로 억대 스트리밍 기록을 보유하고 있다. 이번 'Attention'의 6억 회 돌파로 데뷔곡의 누적 재생 수 기록을 추가했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr