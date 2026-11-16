그룹 뉴진스(NewJeans)의 데뷔곡 'Attention'이 스포티파이에서 누적 재생 수 6억 회를 넘어섰다.
16일 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면 뉴진스의 데뷔 앨범 'New Jeans'에 수록된 'Attention'은 지난 14일까지 총 6억 3만 189회 재생됐다. 뉴진스가 발표한 곡 가운데 스포티파이에서 6억 회 이상 재생된 다섯 번째 노래다.
'Attention'은 뉴진스의 데뷔 앨범에 실린 세 개의 타이틀곡 중 하나다. 세련된 비트와 멤버들의 맑은 음색이 특징이다. 경쾌한 리듬에 맞춘 안무와 절제된 표현을 활용한 퍼포먼스로도 관심을 받았다.
2022년 발표된 'Attention'은 공개 이후 국내외 주요 음원 차트에서 1위를 기록했다. 특히 당시 스포티파이 '위클리 톱 송 미국' 차트에 진입했다. K팝 그룹의 데뷔곡이 해당 차트에 이름을 올린 것은 뉴진스가 처음이었다.
뉴진스가 지금까지 발매한 전체 곡의 스포티파이 누적 재생 수는 합산 83억 회를 돌파했다. 이 가운데 'Ditto', 'OMG', 'Super Shy'는 각각 9억 회 이상 재생됐다. 'Hype Boy'는 8억 회를 넘었고, 이번에 6억 회를 달성한 'Attention'이 그 뒤를 잇는다.
'New Jeans'와 'ETA'는 각각 5억 회 이상의 누적 재생 수를 기록했다. 'Cookie', 'How Sweet', 'Hurt', 'Cool With You'는 3억 회를 넘어섰다.
'Supernatural'과 'ASAP'는 각각 2억 회 이상 재생됐다. 'Get Up', 'Bubble Gum', 'Right Now', 'Zero'도 나란히 1억 회를 돌파했다.
뉴진스는 2022년 데뷔 당시 발표한 곡부터 이후 발매한 노래까지 여러 곡으로 억대 스트리밍 기록을 보유하고 있다. 이번 'Attention'의 6억 회 돌파로 데뷔곡의 누적 재생 수 기록을 추가했다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
16일 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면 뉴진스의 데뷔 앨범 'New Jeans'에 수록된 'Attention'은 지난 14일까지 총 6억 3만 189회 재생됐다. 뉴진스가 발표한 곡 가운데 스포티파이에서 6억 회 이상 재생된 다섯 번째 노래다.
'Attention'은 뉴진스의 데뷔 앨범에 실린 세 개의 타이틀곡 중 하나다. 세련된 비트와 멤버들의 맑은 음색이 특징이다. 경쾌한 리듬에 맞춘 안무와 절제된 표현을 활용한 퍼포먼스로도 관심을 받았다.
2022년 발표된 'Attention'은 공개 이후 국내외 주요 음원 차트에서 1위를 기록했다. 특히 당시 스포티파이 '위클리 톱 송 미국' 차트에 진입했다. K팝 그룹의 데뷔곡이 해당 차트에 이름을 올린 것은 뉴진스가 처음이었다.
뉴진스가 지금까지 발매한 전체 곡의 스포티파이 누적 재생 수는 합산 83억 회를 돌파했다. 이 가운데 'Ditto', 'OMG', 'Super Shy'는 각각 9억 회 이상 재생됐다. 'Hype Boy'는 8억 회를 넘었고, 이번에 6억 회를 달성한 'Attention'이 그 뒤를 잇는다.
'New Jeans'와 'ETA'는 각각 5억 회 이상의 누적 재생 수를 기록했다. 'Cookie', 'How Sweet', 'Hurt', 'Cool With You'는 3억 회를 넘어섰다.
'Supernatural'과 'ASAP'는 각각 2억 회 이상 재생됐다. 'Get Up', 'Bubble Gum', 'Right Now', 'Zero'도 나란히 1억 회를 돌파했다.
뉴진스는 2022년 데뷔 당시 발표한 곡부터 이후 발매한 노래까지 여러 곡으로 억대 스트리밍 기록을 보유하고 있다. 이번 'Attention'의 6억 회 돌파로 데뷔곡의 누적 재생 수 기록을 추가했다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
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