'숨바꼭질2'가 플랫폼 내 디지털 프로그램 본편 누적 조회수 1위를 기록했다. / 사진제공=엠넷플러스

엠넷플러스 오리지널 예능 '숨바꼭질2'가 플랫폼 내 디지털 프로그램 본편 누적 조회수 1위를 기록했다. 앞서 엠넷플러스는 지난 4월 워너원이 약 7년 만에 재결합해 선보인 'WANNA ONE GO : Back to Base'를 공개하며 관심을 키웠다. 이후 '숨바꼭질2'는 관련 콘텐츠 누적 조회수 1억 회를 돌파하고, 엠넷플러스 디지털 프로그램 본편 누적 조회수 1위에 올랐다.CJ ENM의 글로벌 K팝 콘텐츠 플랫폼 엠넷플러스(Mnet Plus)에 따르면 '숨바꼭질2'는 한국을 비롯한 전 세계 213개 지역에서 시청됐다. 프로그램 관련 콘텐츠의 누적 조회수는 1억 회를 넘어섰으며, 시즌2 공개 이후 신규 가입 기여 수치도 32만 이상을 기록했다.플랫폼 내 시청 성과도 확인됐다. '숨바꼭질2'는 엠넷플러스 디지털 프로그램 가운데 본편 누적 조회수 1위에 올랐다. 올해 공개된 전체 콘텐츠를 대상으로 집계한 영상 1편당 시청 성과에서도 1위를 차지했다.앞서 엠넷플러스는 지난 4월 그룹 워너원의 재결합 콘텐츠 'WANNA ONE GO : Back to Base'를 공개한 바 있다. 워너원은 2019년 1월 공식 활동을 마무리한 이후 약 7년 만에 다시 뭉쳐 관심을 모았다. 이러한 가운데 '숨바꼭질2'가 플랫폼 내 조회수 1위를 기록하면서 오리지널 예능의 성과에도 관심이 쏠린다.'숨바꼭질'은 K팝 아티스트들이 정체불명의 술래를 피해 4,444초 동안 생존과 탈출에 도전하는 공포 예능이다. 지난해 엠넷플러스 최초의 오리지널 예능으로 시작해 시즌2까지 제작됐다. 두 시즌 동안 총 14팀의 아티스트가 16차례 플레이어로 참여했다.시즌2에서는 도시 괴담을 중심으로 프로그램을 구성했다. 낚시터 물귀신과 골목 마스크 귀신, 수면연구소 실험체, 폐영화관 마리오네트 등 회차마다 다른 소재와 미션을 도입했다. 배우 이정현은 스토리텔러로 참여해 게임에 앞서 각 회차의 괴담을 소개했다. 일부 영상에는 생성형 AI를 활용한 이미지도 사용됐다.본편 외에 스페셜 콘텐츠 '블랙룸'도 선보였다. 출연진이 앞이 보이지 않는 공간에서 별도의 공포 미션을 수행하는 방식으로, 본편과 다른 상황에서 멤버들의 반응과 관계를 살펴볼 수 있도록 구성했다.제작진은 프로그램이 해외 시청자들에게도 접근하기 쉬웠던 이유로 숨바꼭질이라는 놀이의 단순한 규칙을 꼽았다. 복잡한 설명 없이도 게임을 이해할 수 있다는 점을 고려했으며, 시즌2에서는 도시 괴담과 스토리텔러를 추가해 이야기의 범위를 넓혔다고 설명했다.시청자들 사이에서는 좋아하는 아티스트의 출연을 바라는 반응도 이어졌다. 제작진은 "앞으로 팬들이 다음 회차를 기다리고 좋아하는 아티스트의 출연을 기대하는 프로그램으로 계속 성장시키고 싶다"고 전했다.'숨바꼭질2'는 마지막 플레이어 리센느의 출연분을 공개했다. 오는 20일에는 리센느가 참여한 '블랙룸'이 공개되며 시즌2를 마무리한다. 전 회차는 엠넷플러스에서 시청할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr