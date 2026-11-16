사진=김정난 유튜브

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배우 김정난이 4층 타운하우스를 떠나 과거 살았던 47평 아파트로 돌아갔다.16일 유튜브 채널 '김정난'에는 '4층짜리 대저택 떠나는 김정난의 이삿날'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김정난은 이사에 앞서 새로 들어갈 집을 방문했다. 그는 "사실 내가 예전에 살았던 집인데 다시 들어오게 됐다"며 "이 집도 16년이 돼서 고쳐야 한다"고 밝혔다. 오랜 시간이 지나 낡은 내부를 수리하고 입주할 계획이라고 설명했다.집 안을 둘러보던 김정난은 주방부터 점검했다. 그는 "여기가 47평인데 주방이 작다"며 평수에 비해 조리 공간이 좁다고 아쉬워했다. 과거 인테리어를 하면서 설치했던 빌트인 가전도 다시 살폈다.김정난은 "옛날에 멋을 낸다고 오븐과 야채 세척기 등을 빌트인으로 넣었다. 다 쓸모없다. 수납만 부족하다"고 말했다. 가전이 공간을 차지하면서 정작 그릇을 넣을 곳이 부족해졌다는 것. 대신 별도로 마련된 보조주방을 보여주며 앞으로 잘 활용하고 싶다고 덧붙였다.침실은 작은 방과 큰 방이 연결된 구조였다. 김정난은 예전에는 작은 방에 침대와 서랍장, 피아노 등을 두고 생활했다고 설명했다. 이번에는 큰 방을 침실로 사용하고, 안쪽의 작은 방은 서재로 꾸밀 생각이라고 밝혔다.파우더룸에는 특히 관심을 보였다. 그는 "여기가 가장 신경 쓰이는 곳인데 여배우의 분장실로 만들고 싶다"며 원하는 인테리어를 이야기했다. 영상에는 거실과 안방뿐 아니라 드레스룸, 팬트리 등 집 안 곳곳의 모습도 담겼다.이삿날에는 짐을 모두 뺀 타운하우스를 돌아봤다. 가구와 생활용품이 사라진 집을 바라보던 김정난은 "좋은 추억은 이제 묻고 갈 거다. 새 집에서 새로운 추억을 쌓을 테지만 많이 생각날 것 같긴 하다"고 소감을 전했다.반려묘들과 함께 지냈던 시간을 영상으로 남겨둔 데 대해서는 안도했다. 김정난은 "그래도 다행인 게 우리가 유튜브를 하면서 다 기록을 했다는 점이다. 이 공간에서 우리 반려묘들의 모습을 다 찍어서 다행이다"라고 말했다.집을 떠나더라도 영상을 통해 당시 모습을 다시 볼 수 있다는 설명이다. 그는 "언제든 꺼내볼 수 있다. 그렇기에 생각보다 괜찮다"며 이사를 앞둔 마음을 털어놨다.앞서 김정난은 거주하던 4층 타운하우스를 소개하며 "관심 있는 분은 보러 와달라. 매우 싼값에 내놨다"고 밝힌 바 있다. 이후 영등포로 이사할 예정이라고 밝힌 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr