사진 = '집대성' 유튜브 채널 캡처

사진 = '집대성' 유튜브 채널 캡처

라이즈 멤버 원빈과 소희, 배우 김재원과 조이현이 막내라는 공통점 속에서 현실 형제 일화부터 영상통화 팬사인회 비하인드까지 거침없는 입담을 뽐내며 시청자들에게 큰 웃음을 선사했다.빅뱅 대성이 운영하는 유튜브 채널 '집대성'에서는 '낯가림 99% 또리비니가 또래 친구를 만났을 때 (ft. 동생들의 반란🔥) 영화 최종면접 (조이현, 김재원)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 김재원은 영화 촬영 비하인드를 전하며 "위에는 면접복이라 정장이었는데 빨리 가고 싶어서 아래는 트레이닝복으로 갈아입었다"고 털어놨다.이어 김재원은 투표 아크릴판에 모든 게 반사되어 6명의 배우가 온종일 현장에 함께 있어야 했다는 후문도 덧붙였다.이를 듣던 원빈은 "나 영상통화 팬사인회 할 때 그렇게 입고 하는데"라고 깜짝 고백해 출연진을 당황하게 만들었다. 소희는 "여러분 저는 완전 풀세트, 우리 브리즈 만나는데 풀세트 해야지"라며 원빈과 상반된 모습을 보여 웃음을 자아냈다.네 사람은 성향 토크도 이어갔으며 김재원은 외향적인 성향으로 현재 맡고 있는 음악프로그램 진행 자리가 적성에 딱 맞는다고 밝혔다.아이돌 춤을 소화하는 것에 대해서는 춤은 패기 하나로 버티는 것이라고 너스레를 떨었다. 반면 원빈은 엄청난 내향형 인간이라서 이번 촬영이 자신에게 큰 도전이었다고 고백했고 조이현 역시 깊은 공감을 표했다.모두 집안에서 막내라는 공통점을 확인한 출연진은 형제자매와의 현실적인 에피소드를 대방출해 폭소를 유발했다.조이현은 사춘기를 따로 보낸 오빠에 대해 "오빠가 못 때리고 막 울면서 엄마 저 이현이 한 대만 때리면 안 돼요? 했던 기억이 있다"고 회상했다.이어 원빈은 어릴적 친형과 치열하게 싸웠던 기억을 떠올리며 "그런데 룰이 있다"며 "얼굴은 때리지 않기"라고 말했다. 소희는 "그 덕분에 미모를 지켜서 여기까지 온 것"이라며 거들었다.또 원빈은 친형이 자신의 릴스를 보며 "징그럽다"며 바로 스킵해버린다고 폭로해 공감을 샀다. 김재원 역시 누나와의 일화를 떠올리며 "집안에서 나를 바라보는 그 눈빛, 온도, 습도, 분위기까지 그거는 따까리가 아니면 뭡니까"라고 일갈해 현장을 웃음바다로 만들었다.김재원은 동생의 험난함을 실감 나게 전하면서도 마지막에는 훈훈한 수습에 나서며 유쾌한 예능감을 뽐냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr