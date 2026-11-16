라이즈 멤버 원빈과 소희, 배우 김재원과 조이현이 막내라는 공통점 속에서 현실 형제 일화부터 영상통화 팬사인회 비하인드까지 거침없는 입담을 뽐내며 시청자들에게 큰 웃음을 선사했다.
빅뱅 대성이 운영하는 유튜브 채널 '집대성'에서는 '낯가림 99% 또리비니가 또래 친구를 만났을 때 (ft. 동생들의 반란🔥) 영화 최종면접 (조이현, 김재원)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에서 김재원은 영화 촬영 비하인드를 전하며 "위에는 면접복이라 정장이었는데 빨리 가고 싶어서 아래는 트레이닝복으로 갈아입었다"고 털어놨다.
이어 김재원은 투표 아크릴판에 모든 게 반사되어 6명의 배우가 온종일 현장에 함께 있어야 했다는 후문도 덧붙였다.
이를 듣던 원빈은 "나 영상통화 팬사인회 할 때 그렇게 입고 하는데"라고 깜짝 고백해 출연진을 당황하게 만들었다. 소희는 "여러분 저는 완전 풀세트, 우리 브리즈 만나는데 풀세트 해야지"라며 원빈과 상반된 모습을 보여 웃음을 자아냈다.
네 사람은 성향 토크도 이어갔으며 김재원은 외향적인 성향으로 현재 맡고 있는 음악프로그램 진행 자리가 적성에 딱 맞는다고 밝혔다. 아이돌 춤을 소화하는 것에 대해서는 춤은 패기 하나로 버티는 것이라고 너스레를 떨었다. 반면 원빈은 엄청난 내향형 인간이라서 이번 촬영이 자신에게 큰 도전이었다고 고백했고 조이현 역시 깊은 공감을 표했다.
모두 집안에서 막내라는 공통점을 확인한 출연진은 형제자매와의 현실적인 에피소드를 대방출해 폭소를 유발했다.
조이현은 사춘기를 따로 보낸 오빠에 대해 "오빠가 못 때리고 막 울면서 엄마 저 이현이 한 대만 때리면 안 돼요? 했던 기억이 있다"고 회상했다.
이어 원빈은 어릴적 친형과 치열하게 싸웠던 기억을 떠올리며 "그런데 룰이 있다"며 "얼굴은 때리지 않기"라고 말했다. 소희는 "그 덕분에 미모를 지켜서 여기까지 온 것"이라며 거들었다.
또 원빈은 친형이 자신의 릴스를 보며 "징그럽다"며 바로 스킵해버린다고 폭로해 공감을 샀다. 김재원 역시 누나와의 일화를 떠올리며 "집안에서 나를 바라보는 그 눈빛, 온도, 습도, 분위기까지 그거는 따까리가 아니면 뭡니까"라고 일갈해 현장을 웃음바다로 만들었다.
김재원은 동생의 험난함을 실감 나게 전하면서도 마지막에는 훈훈한 수습에 나서며 유쾌한 예능감을 뽐냈다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
빅뱅 대성이 운영하는 유튜브 채널 '집대성'에서는 '낯가림 99% 또리비니가 또래 친구를 만났을 때 (ft. 동생들의 반란🔥) 영화 최종면접 (조이현, 김재원)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에서 김재원은 영화 촬영 비하인드를 전하며 "위에는 면접복이라 정장이었는데 빨리 가고 싶어서 아래는 트레이닝복으로 갈아입었다"고 털어놨다.
이어 김재원은 투표 아크릴판에 모든 게 반사되어 6명의 배우가 온종일 현장에 함께 있어야 했다는 후문도 덧붙였다.
이를 듣던 원빈은 "나 영상통화 팬사인회 할 때 그렇게 입고 하는데"라고 깜짝 고백해 출연진을 당황하게 만들었다. 소희는 "여러분 저는 완전 풀세트, 우리 브리즈 만나는데 풀세트 해야지"라며 원빈과 상반된 모습을 보여 웃음을 자아냈다.
네 사람은 성향 토크도 이어갔으며 김재원은 외향적인 성향으로 현재 맡고 있는 음악프로그램 진행 자리가 적성에 딱 맞는다고 밝혔다. 아이돌 춤을 소화하는 것에 대해서는 춤은 패기 하나로 버티는 것이라고 너스레를 떨었다. 반면 원빈은 엄청난 내향형 인간이라서 이번 촬영이 자신에게 큰 도전이었다고 고백했고 조이현 역시 깊은 공감을 표했다.
모두 집안에서 막내라는 공통점을 확인한 출연진은 형제자매와의 현실적인 에피소드를 대방출해 폭소를 유발했다.
조이현은 사춘기를 따로 보낸 오빠에 대해 "오빠가 못 때리고 막 울면서 엄마 저 이현이 한 대만 때리면 안 돼요? 했던 기억이 있다"고 회상했다.
이어 원빈은 어릴적 친형과 치열하게 싸웠던 기억을 떠올리며 "그런데 룰이 있다"며 "얼굴은 때리지 않기"라고 말했다. 소희는 "그 덕분에 미모를 지켜서 여기까지 온 것"이라며 거들었다.
또 원빈은 친형이 자신의 릴스를 보며 "징그럽다"며 바로 스킵해버린다고 폭로해 공감을 샀다. 김재원 역시 누나와의 일화를 떠올리며 "집안에서 나를 바라보는 그 눈빛, 온도, 습도, 분위기까지 그거는 따까리가 아니면 뭡니까"라고 일갈해 현장을 웃음바다로 만들었다.
김재원은 동생의 험난함을 실감 나게 전하면서도 마지막에는 훈훈한 수습에 나서며 유쾌한 예능감을 뽐냈다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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