사진 = '김숙티비' 유튜브 채널 캡처

사진 = '김숙티비' 유튜브 채널 캡처

배우 이세영이 끊이지 않는 집안 빚 오해에 대해 직접 유쾌하게 해명하며 쉴 틈 없이 작품 활동에 매진하는 남다른 이유를 털어놓았다.개그우먼 김숙이 운영하는 유튜브 채널 '김숙티비'에서는 '이세영과 김장황후💝 라스타가 왜이리 무리해..?'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 김숙은 이세영에게 최근 근황을 물었고 이세영은 "남해에서 다른 작품을 촬영하느라 눈코 뜰 새 없이 바쁜 시간을 보냈다"고 답했다.이세영은 이어 화제를 모으고 있는 대작 '재혼 황후'는 이미 작년에 촬영을 마쳤다고 밝혀 눈길을 끌었다.이를 들은 김숙은 "작품이 벌써 공개되었다"며 "더 일찍 유튜브에 초대할 걸 그랬다"는 아쉬운 농담을 건넸다. 그러자 이세영은 자신을 향해 쏟아졌던 뜻밖의 소문에 대해 입을 열었다.이세영은 "저 그런 댓글이 있다고 누가 알려줬다"며 "집안에 큰 빚이 있냐고 하더라"며 어이없으면서도 웃음이 터졌던 일화를 전했다. 이것은 그만큼 이세영이 계속 작품 활동을 연이어 하는 것에 대한 네티즌들의 농담이다.그러면서 이세영은 "할 수 있을 때 많이 하고"라고 재치 있게 덧붙이며 쉴 틈 없이 작품 활동에 매진하는 이유를 긍정적으로 설명해 주변을 폭소케 했다.또 평소 작품을 끝내고 나면 반드시 해외여행을 떠나며 재충전의 시간을 가진다는 이세영은 이번에는 예외였다고 전했다. 이세영은 "재혼 황후 때는 그럴 여유가 없어서 못 가기도 했고 그럴 필요가 없었다"며 바쁘게 스케줄을 소화한 당시의 소감을 담담하게 전했다.이어 '재혼 황후'에서 선보인 강렬한 라스타 캐릭터에 대해서는 "데미지가 크게 없었다"며 "루틴대로 여행을 못 갔지만 괜찮았다"고 덧붙이며 캐릭터를 건강하게 소화해 낸 프로다운 면모를 뽐냈다.이상형에 대한 이야기도 있었다. 같은 배우는 어떻냐는 질문에 이세영은 "사람마다 다른 것 같다"고 했다. 또 10살 정도 어린 연하는 어떻냐는 김숙의 질문에 이세영은 "정신이 성숙하면 괜찮다"고 했다. 그러면서 이세영은 이상형에 대해 "전 순수한 열정이 있는 사람이 좋은 것 같다"고 했다.김숙과 이세영은 본격적인 김장을 마무리하며 직접 만든 수육과 배추전을 함께 맛보며 훈훈한 케미스트리를 발산했다. 이세영은 바쁜 스케줄 속에서도 지친 기색 없이 유쾌한 입담과 밝은 에너지를 뿜어내며 현장을 환하게 물들였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr