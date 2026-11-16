28기 영숙이 눈물을 쏟는다./사진제공=KBS Joy·MBC에브리원

28기 영숙이 눈물을 쏟는다./사진제공=KBS Joy·MBC에브리원

'돌싱' 강정환(16기 상철)과 정유진(28기 영숙)이 자식과 부모에 대한 가치관 차이로 갈등을 겪는다.16일 오후 10시 30분 방송되는 KBS Joy·MBC에브리원 '계약결혼' 8회에서는 식사를 마친 뒤 마당에서 캠프파이어를 하며 대화를 나누는 강정환, 정유진의 모습이 그려진다.이날 강정환은 "내 자식을 기르면 나한테 보답을 해야 한다"며 자신의 자녀관을 밝히고, 정유진은 "난 내 자식한테 그렇게 할 생각은 없다"며 상반된 입장을 보인다.이어 강정환은 결혼 생활 속 고부 갈등을 언급하며 "요즘 한국은 시부모님을 불편한 존재로 생각하는 게 팽배하더라"라고 말한다. 이에 정유진은 "나랑은 그렇게 안 해봤지 않냐"며 "한국이 그렇다면서 왜 한국인이랑 결혼하고 싶어 하냐"고 반문한다.지켜보던 안정환은 "정환 씨가 마음에 상처나 안 좋은 일들이 있어서 저러는 건가"라며 우려를 표하고, 정유진은 대화 도중 참았던 눈물을 터트린다.강정환의 돌발 행동도 이어진다. 정유진이 자리를 비운 사이 방귀를 뀐 강정환이 환기를 위해 창문을 열어 둔 것. 이유를 묻는 정유진에게 강정환은 "내가 좀 방귀를 뀌어서 그렇다"고 솔직하게 답하고, 스튜디오의 안정환, 효연, 이채영은 "이건 정말 TMI다"라며 당황해한다.MC 효연의 현실적인 조언도 나온다. 정환의 직설적인 화법에 당혹스러워하던 정유진은 "남편은 뭐든 서툴고 어설프다"고 속내를 털어놓는다. 이를 본 효연은 "서툰 걸 알아도 저렇게 계속 밉게 표현하면 대화하기 힘들다"고 짚는다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr