개그우먼 은퇴한 배우 맹승지 SNS

개그우먼 은퇴한 배우 맹승지 SNS

의사와 연애 중인 개그우먼 출신 배우 맹승지가 10년 만에 배우 프로필 사진을 촬영하며 근황을 공개했다.맹승지는 최근 자신의 SNS에 "배우 프로필은 10년 만에 찍는 거 같아요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 맹승지는 금발에 가까운 밝은 갈색의 긴 생머리를 늘어뜨린 채 거울 셀카를 촬영하고 있다. 흰색 니트 상의를 입은 그는 인형 같은 이목구비와 뽀얀 피부를 자랑하며 청순한 매력을 뽐냈다.특히 과거 개그우먼으로 활동하던 시절과는 사뭇 달라진 분위기가 눈길을 끈다. 또렷한 눈매와 오뚝한 콧날, 갸름한 얼굴형이 어우러져 한층 세련된 비주얼을 완성했다. 장난기 넘치는 표정에서는 특유의 발랄한 매력도 엿보인다.맹승지는 "저번 달에 찍은 건데, 성격이 사진에 그대로 묻어나는 느낌?"이라며 새롭게 촬영한 배우 프로필에 만족감을 드러냈다.맹승지는 2013년 MBC 20기 공채 개그우먼으로 데뷔해 '무한도전', '진짜 사나이' 등 예능 프로그램에서 활약했다. 이후 개그우먼 활동을 뒤로하고 연극과 연기 활동에 집중하며 배우로서 새로운 행보를 이어가고 있다.특히 이번 프로필 촬영은 약 10년 만이라는 점에서 의미를 더한다. 개그우먼에서 배우로 활동 영역을 넓힌 맹승지가 앞으로 어떤 작품을 통해 대중과 만날지 관심이 쏠린다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr