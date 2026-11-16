고경표의 음주운전 사고 이후 성시경의 과거 발언이 재조명되고 있다. / 사진=텐아시아DB

고경표의 음주운전 사고 이후 성시경의 과거 발언이 재조명되고 있다. / 사진=유튜브 '돕고사는 문천식' 캡처

배우 고경표가 음주운전 사고로 물의를 빚은 가운데, 가수 성시경이 과거 음주운전을 절대 하지 않겠다고 강조한 발언이 다시 주목받고 있다.성시경은 2023년 12월 유튜브 채널 '돕고사는 문천식'에 출연해 악성 댓글에 대한 생각을 밝혔다. 당시 그는 악플로 인한 심리적 고충을 이야기하면서도 자신을 비난하는 사람들에게 잘못된 행동으로 빌미를 제공하지 않겠다는 뜻을 전했다.성시경은 "나는 못 죽겠다. 걔네가 행복할까 봐. 걔네가 잠깐 행복해하고 다른 데 갈 거다. 걱정하지 말아라. 음주운전 같은 건 절대 안 한다. 음주운전 하면 그 악플러들이 얼마나 행복하겠냐. 음주운전이 걸리면 성시경 드디어 잡혀가는구나 하고 좋아하지 않겠나"라고 말했다.평소 술을 즐기는 것으로 알려진 성시경이 음주운전에 대해서는 단호한 태도를 보였다는 점에서 해당 발언이 다시 관심을 받고 있다. 특히 최근 고경표가 만취 상태로 운전하다 사고를 낸 사실이 알려지면서 두 사람의 행보가 대비되고 있다.한편 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 일대에서 술을 마신 상태로 승용차를 운전하다 청소차와 충돌했다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 기준을 넘는 수준이었던 것으로 전해졌다.사고 이후 고경표가 출연하는 방송 프로그램에도 영향이 이어졌다. MBC '놀면 뭐하니?'와 tvN '놀라운 토요일' 제작진은 고경표의 출연 분량을 최대한 편집하기로 했으며, 공개를 앞둔 '식스센스: B사이드' 역시 편집에 나섰다.고경표는 지난 15일 사과문을 발표하고 자신의 잘못을 인정했다. 특히 현재 방송 중인 프로그램과 공개를 앞둔 작품을 함께 준비한 관계자들에게 미안한 마음을 전하며 고개를 숙였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr