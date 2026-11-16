김승수가 14살 연하 박혜연에게 진심을 고백한다. / 사진=유튜브 채널 'SBS Entertainment' 영상 캡처

김승수, 박혜연의 두 번째 데이트 현장은 오는 22일 '미운 우리 새끼'에서 공개된다. / 사진=유튜브 채널 'SBS Entertainment' 영상 캡처

배우 김승수(53)가 프리랜서 아나운서 박혜연(39)에게 호감을 보이며 진심을 고백했다.15일 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새') 측은 '"전 안 돼요?" 김승수, 박혜연에게 진심 담아 조심스럽게 전한 고백'이라는 제목의 예고편을 게재했다. 영상에는 앞서 '미우새 표 합숙맞선'에서 최종 커플이 된 김승수와 박혜연의 두 번째 데이트 현장이 담겼다.공개된 영상에서 두 사람은 바닷가에서 함께 시간을 보내며 한층 가까워진 모습을 보였다. 이를 지켜보던 MC 서장훈은 "잘됐으면 좋겠다"며 응원을 보냈고 김승수의 어머니도 흐뭇한 표정으로 아들의 모습을 바라봤다.김승수는 박혜연에게 말을 편하게 해도 되는지 물으며 조금씩 거리를 좁혔다. 그는 "내가 존댓말을 안 하고 편하게 할 때가 가끔 있더라"며 "편하게 생각하고 편하게 답해주고 '혜연아'라고 불러도 괜찮을까?"라고 조심스럽게 질문했다.이후 김승수는 박혜연에게 자신의 마음을 확인받으려는 듯한 질문을 던졌다. 그는 "난 솔직히 그냥 한번 물어보고 싶어요"라며 말을 망설였다. 이에 박혜연이 "어떤 걸요?"라고 되묻자 김승수는 "전 안 돼요?"라고 말했다.갑작스러운 질문에 스튜디오 출연진은 "전 안 돼요?", "뭐가 안 돼?"라며 놀라움을 드러냈다. 두 사람의 관계가 어떤 방향으로 이어질지 관심이 쏠린다.김승수와 박혜연의 두 번째 데이트는 오는 22일 방송되는 '미우새'에서 공개된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr