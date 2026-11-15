사진=웨이브 'MMA 2026'

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배우 변요한이 결혼 후 첫 동반 공식석상에서 아내 티파니 영을 향한 애정을 드러냈다.15일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 '2026 멜론뮤직어워드'(이하 'MMA 2026')에서는 변요한과 소녀시대 멤버 겸 배우 티파니 영이 '올해의 아티스트' 부문 시상자로 나섰다.이날 블랙 수트를 입은 변요한과 화이트 드레스 차림의 티파니 영은 팔짱을 낀 채 무대에 등장했다. 티파니 영이 무대로 향하던 중 발을 헛디딘 듯 잠시 주춤하자 변요한은 놀란 표정으로 아내를 살폈다. 티파니 영은 곧 미소를 지으며 변요한과 눈을 맞췄고, 두 사람은 나란히 시상에 나섰다.변요한은 "저는 이번에 'MMA' 시상식이 처음이지만 우리 티파니 씨는 이 자리에 섰던 적이 있더라"고 말문을 열었다. 티파니 영은 "2009년 제1회 멜론뮤직어워드에서 소녀시대와 함께 잊지 못할 순간이 있었다"며 과거 무대에 올랐던 기억을 꺼냈다.아내의 이야기를 듣던 변요한은 "그때 무려 6관왕을 차지하셨다고"라며 소녀시대의 활약을 언급했다. 티파니 영이 손가락으로 브이(V) 포즈를 취하자 변요한은 그 모습을 바라보다 "티파니 씨가 너무 사랑스러워서 제가 리액션을 하지 못했다"고 말했다. 시상 도중 나온 솔직한 애정 표현에 객석에서는 환호가 터졌다.변요한은 소녀시대의 향후 활동에도 관심을 보였다. 그는 "내년이 소녀시대 20주년이라고 하는데 준비는 잘돼 가고 있느냐"고 물으며 아내에게 질문을 건넸다.티파니 영은 "열심히 준비 중이다. 좋은 모습으로 인사드릴 수 있도록 준비하고 있으니 많이 기대해 달라"고 답했다. 2007년 데뷔한 소녀시대는 2027년 데뷔 20주년을 앞두고 있다. 티파니 영은 구체적인 활동 방식이나 일정 대신 준비 중이라는 소식을 전하며 팬들의 기대를 당부했다.대화가 자신에게 집중되자 티파니 영은 남편에게 발언 기회를 돌렸다. 그는 "너무 제 얘기만 하는 것 같다. 요한 씨 얘기도 해달라"고 말했다. 그러나 변요한은 "티파니 씨 이야기를 하는 것만으로도 만족한다"고 답하며 다시 한번 아내를 향한 마음을 표현했다.두 사람이 부부가 된 뒤 공식석상에 함께 모습을 드러낸 것은 이번이 처음이다. 무대에 오를 때부터 시상 대화를 나누는 순간까지 서로를 살피고 챙기는 모습으로 관객들의 관심을 받았다.변요한과 티파니 영은 2024년 공개된 디즈니+ 시리즈 '삼식이 삼촌'에 함께 출연하며 인연을 맺었다. 지난해 12월 결혼을 전제로 교제 중이라고 밝힌 두 사람은 지난 2월 혼인신고를 마치고 법적으로 부부가 됐다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr