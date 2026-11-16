영화 '왕과 사는 남자'로 1693만 관객을 동원한 장항준 감독이 흥행 수익금 26억원을 동료 배우와 스태프들에게 나눠준 사실이 뒤늦게 알려졌다./ 사진=텐아시아 DB

영화 '왕과 사는 남자'로 1693만 관객을 동원한 장항준 감독이 흥행 수익금 26억원을 동료 배우와 스태프들에게 나눠준 사실이 뒤늦게 알려졌다.최근 SBS '거장항준' 이동원 PD는 자신의 SNS를 통해 장항준 감독과 제작사 대표들의 미담을 공개했다.이 PD에 따르면 장항준 감독과 제작을 맡은 장원석 대표, 임은정 대표는 최근 각자의 수익금을 모아 '왕과 사는 남자'에 참여한 배우와 스태프들에게 흥행 인센티브를 지급했다. 총금액은 26억원으로, 주연 배우를 제외한 수백 명에게 각자의 역할과 비중에 따라 나눠진 것으로 전해졌다. 이 PD는 "이 이야기를 직접 들으며, 충격을 넘어 진심으로 큰 감동을 받았다"며 놀라움을 드러냈다.이어 "영화 흥행은 로또 같은 일이다. 영화판에서는 하늘이 점지해주셔야 가능한 일이라고들 한다"며 "사실 영화가 얼마나 흥행하든, 제작사 입장에서는 약속된 보수만 지급하면 되는 일이다. 애초에 그렇게 계약한 거니까"라고 설명했다. 그러면서 "그런데도 굳이, 약속하지도 않은 돈을, 누가 달라고 한 것도 아닌데 아낌없이 모두에게 나눠주었다니"라며 감탄했다.장항준 감독과 제작진의 인센티브 지급은 이번이 처음이 아닌 것으로 알려졌다. 이 PD는 이들이 과거 다른 영화가 흥행했을 때도 계약에 없던 인센티브를 배우와 스태프들에게 지급했다고 전했다. 다만 장항준 감독이 평소 "좋은 미담은 절대 퍼지지 않는다"고 말해온 만큼, 그동안 이러한 사실이 외부에 알려지지 않았다는 설명이다.이 PD는 "혼자서는 아무것도 할 수 없는 이 세상에서, 함께한 사람들에게 기꺼이 성공의 과실을 나눠주는 사람으로 기억된다는 것. 그런 사람과는 누구나 함께 일하고 싶어지지 않을까"라고 말했다. 이어 "어쩌면 왕사남의 흥행 비결은 바로 거기에 있는지도 모르겠다"며 "거장 감독님과 대표님들 덕분에, 제 지난 인생을 반성하며 크게 한 수 배워갑니다"라고 덧붙였다.한편 지난 2월 개봉한 '왕과 사는 남자'는 누적 관객 1693만 명을 기록하며 올해 최고 흥행작에 올랐다. 한국 영화 역대 흥행 순위에서도 2위를 차지했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr