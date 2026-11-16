허준석이 '닥터X'에서 김성진 역을 맡았다. / 사진='닥터X : 하얀 마피아의 시대' 화면 캡처

허준석이 '닥터X'에서 김성진 역을 맡았다. / 사진='닥터X : 하얀 마피아의 시대' 화면 캡처

배우 허준석이 '닥터X'에서 김지원의 조력자로 활약한 가운데, 종영 소감을 밝혔다.허준석은 지난 14일 종영한 SBS 드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')에서 응급의학과 교수 김성진 역을 맡았다. 김성진은 병원 내 갈등 속에서도 자신의 이익보다 환자의 안전을 우선시하는 인물이다. 동료들을 위해 나서는가 하면, 때로는 능청스러운 말투와 행동으로 웃음을 안기기도 했다.김성진은 계수정(김지원 분)의 조력자로도 등장했다. 계수정의 부탁을 받고 과거 사고 현장을 재연해 환자가 당시 기억을 떠올릴 수 있도록 도왔다. 또 8세 소아암 환자를 위해 계수정에게 곰인형 수술을 부탁하기도 했다. 이후 계수정을 비롯한 의료진과 함께 고난도 수술에 참여하며 환자의 생명을 살리는 데 힘을 보탰다.허준석은 김성진이 환자를 대할 때와 병원 내 다른 인물들과 어울릴 때의 모습을 다르게 표현했다. 환자 앞에서는 진지한 태도를 보였고, 동료들과의 대화에서는 농담을 주고받으며 분위기를 풀었다. 병원 내 갈등이 벌어지는 상황에서는 자신의 의견을 굽히지 않는 모습도 보여줬다.종영을 맞아 허준석은 "병원이라는 한 공간, 이 안에 작은 세계관에 있었고 그것을 온전히 느끼고 살아온 거 같다"며 "많은 사람을 만나고 웃고, 울고 기뻐하고 화도 내고 지나다 보니 많은 일들을 겪은 시간이었다"고 언급했다. 이어 "현장에서 모든 배우분이 그 인물로 살고 있고, 실제로 그렇게 느껴졌던 진귀한 경험을 했던 작품이었다. 스태프분들의 세심한 배려와 준비, 노력 덕분이라고 생각한다"며 함께한 배우들과 제작진에게 고마움을 나타냈다.'닥터X'는 지난 14일 최종회에서 닐슨코리아 전국 가구 기준 15.2%의 시청률을 기록하며 종영했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr