'티처스3 : 재수전쟁' 제작발표회 당시 정승제가 발언하고 있다. / 사진=정승제 SNS

사진=정승제 SNS

유대종, 미미미누에 이어 수학 일타강사 정승제도 대학수학능력시험(수능)에서 인공지능(AI) 기기를 활용한 부정행위 가능성을 우려했다.정승제는 16일 자신의 인스타그램에 "1년 동안 공부한 수험생들이 인정해줄 만한 대책이 마련된 후 시험을 치르게 해야 한다"며 수능 연기에 대한 소신을 밝혔다. 최근 세무사 시험 등에서 AI 안경과 초소형 카메라 등을 이용한 부정행위가 불거지면서다.정승제는 "수능 연기는 수험생과 학부모, 대학별 입시 일정에 큰 혼란을 초래한다"면서도 "한 문제 차이로 합격과 불합격이 갈리는 시험에서 자신보다 덜 노력한 사람이 신종 기술을 이용해 자신을 떨어뜨릴 수도 있다는 의심을 품은 채 시험을 치르게 해서는 안 된다"고 목소리를 높였다.그러면서 정승제는 항공 보안에 준하는 입실 검사를 요청했다. 그는 "휴대폰을 포함한 모든 전자 장비의 반입 금지, 모든 시험장에서의 전파 차단 등이 필요하다"고 강조했다.정승제를 더불어 국어 일타강사 유대종과 입시 전문 크리에이터 미미미누도 수능을 연기해야 된다는 입장을 전했다. 유대종은 "대한민국에서 수능은 가장 공정한 제도로 남아야 하고, 편법과 위법 행위로 부당하게 좋은 점수를 얻으려는 악의적 시도는 반드시 차단되어야 한다"고 말했다.미미미누도 지난 15일 자신의 유튜브 채널에서 긴급 라이브 방송을 진행하며 AI 기기를 이용한 부정행위 가능성과 시험 관리의 허점을 우려했다. 이어 "수능까지 시간이 얼마 남지 않았다. 무조건 대책이 나와야 한다"며 교육 당국에 신속한 대응을 요청하기도 했다.정승제와 유대종, 미미미누는 현재 채널A '티처스 : 재수전쟁'에 출연 중이다. 영어 강사 김지영과 패널 장영란은 AI를 이용한 수능 부정행위 우려에 대해 아직까지 별다른 언급이 없는 상태다.한편 올해 세무사 시험 수석 합격자 A씨는 지난 15일 초소형 카메라와 생성형 AI를 이용해 1·2차 시험에서 부정행위를 저질렀다고 시인했다. A씨는 경찰에 자수서를 제출했으며 서울경찰청 광역수사단은 사건을 배당받아 수사에 착수했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr