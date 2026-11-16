배우 이정현이 국가유공자 집안의 후손이라는 사실을 밝힌다. / 사진=이정현 소속사 제공

배우 이정현이 국가유공자 집안의 후손이라는 사실을 밝힌다. / 사진제공=KBS2

배우 이정현이 국가유공자 집안의 후손이라는 사실을 밝힌다. 외할아버지가 6·25 전쟁 참전용사였다고 고백하는 동시에 배우 활동을 그만두고 대기업 취업까지 준비했던 사연을 공개한다.16일 방송되는 KBS2 '말자쇼'는 '잊히지 않는 사람들' 특집으로 꾸며진다. 이날 게스트로 출연하는 이정현은 가족과의 추억부터 배우 생활을 이어오며 겪었던 고민까지 솔직하게 털어놓는다.이정현은 드라마 '미스터 션샤인' 출연 이후 일본인으로 오해받는 일이 많았다고 밝힌다. 극 중 보여준 수준급 일본어 실력 때문이지만, 실제로 그는 국가유공자 집안의 후손이다. 이정현은 "외할아버지가 6·25 참전용사였다"며 외조부와의 추억을 전한다. 그동안 알려지지 않았던 가족사가 시청자들에게 울림을 안길 전망이다.이정현은 최근 배우를 그만두려 했던 사연도 공개한다. 그는 "결혼을 빨리하고 싶었다. 그런데 배우란 직업이 안정적이지 못하다"며 "불안정한 것에 지쳤다. 마침 대기업 취업 공고가 떠서 원서까지 제출했다"고 털어놓는다. 배우 활동을 중단하고 새로운 직업을 찾으려 했던 그가 어떤 선택을 내렸을지 궁금증을 자아낸다.또한 이정현은 생활 체육지도사부터 지게차 운전까지 무려 22개의 자격증을 보유하고 있다고 밝혀 놀라움을 안긴다. 다양한 분야의 자격증을 취득해 온 배경과 그 속에 담긴 치열한 삶의 이야기도 공개될 예정이다.'말자쇼'는 16일 오후 9시 30분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr