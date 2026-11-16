양현민이 '문무'에서 열연 중이다. / 사진=KBS

양현민이 '문무'에서 열연 중이다. / 사진=KBS

배우 양현민이 '문무'에서 당나라 황제 이세민으로 첫 등장하며 눈길을 끌었다.지난 15일 방송된 KBS2 대하드라마 '문무' 2회에서는 당 태종 이세민(양현민 분)이 고구려 정복에 대한 야심을 내비치는 모습이 그려졌다.이날 당나라 대신들은 천하통일을 축하하며 환호했다. 그러나 황제의 자리에 앉은 이세민은 기뻐하는 대신들을 향해 "지도에 나라가 남았는데 어찌 천하통일인가?"라고 물으며 고구려를 정복하겠다는 뜻을 내비쳤다.이어 한 책사가 수나라의 패망을 언급하며 고구려 원정을 만류하자 이세민은 불편한 기색을 보였다. 그는 "수 양제가 못했으니 짐도 못한다? 내가 고건무를 이기지 못한다는 말인가"라며 반문했고 대신들은 그의 강경한 태도에 긴장했다.양현민은 첫 등장부터 절제된 표정과 낮은 목소리로 이세민의 위엄을 표현했다. 대신들의 축하에도 좀처럼 표정을 바꾸지 않다가 고구려 정복을 반대하는 발언에는 날카로운 눈빛으로 응수하며 인물의 성격을 보여줬다.특히 고구려를 향한 이세민의 집념을 대사와 표정만으로 전달하며 짧은 등장에도 존재감을 남겼다. 당나라의 세력 확장과 고구려를 둘러싼 갈등이 예고된 가운데, 양현민이 앞으로 어떤 활약을 펼칠지 관심이 쏠린다.'문무'는 매주 토, 일요일 오후 9시 20분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr