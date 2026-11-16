정호영 셰프가 KBS 예능에서 활약하고 있다. / 사진=텐아시아DB

정호영 셰프가 연말 시상식을 앞두고 직접 KBS를 찾았다. / 사진=유튜브 채널 'KBS Entertain' 영상 캡처

정호영 셰프가 올해 'KBS 연예대상' 수상을 향한 욕심을 드러냈다.15일 방송된 KBS2 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀') 에서는 정호영이 연말 시상식을 앞두고 양치승과 함께 KBS를 방문하는 모습이 그려졌다. 그는 직접 준비한 컵우동을 들고 방송국 내 주요 제작진과 예능센터장까지 찾았다.정호영은 그동안 요리뿐 아니라 방송 활동에도 많은 노력을 기울였다고 강조했다. 그는 "때로는 춤도 추고 '아침마당' 나가서 노래도 부르고"라며 다양한 프로그램에서 활약한 사실을 언급했다.정호영이 경쟁 상대로 지목한 정지선은 최근 3년 연속 KBS 연예대상에서 수상했다. 2023년 신인상을 시작으로 2024년 우수상, 2025년 인기상을 받았다. 반면 정호영은 2021년 핫이슈 예능인상을 받은 이후 추가 수상 기록이 없다.이에 정호영은 "정지선 셰프가 온 뒤로 밀려났다"며 서운함을 드러냈다. 자신을 '연예대상에 미친 셰프'라는 뜻의 '연미셰'라고 소개하기도 했다. 이를 들은 김숙은 4년 동안 상을 받지 못했다는 말에 "열받을 만하다"며 공감했다.정호영은 급기야 KBS 예능센터장까지 찾아가 수상에 대한 의지를 내비쳤다. 그는 올해 '사당귀'를 포함해 KBS 프로그램 6개에 출연했다는 사실을 강조하며 "연말에 조금 따뜻하게 마무리하면 좋을 거 같다"고 말했다.함께 방송국을 찾은 헬스 트레이너 겸 방송인 양치승은 정호영의 적극적인 행동에 황당하다는 반응을 보였다. 그는 제작진과의 인터뷰에서 "요즘 시대에 뇌물이라니. 엄청난 상도 아니고 베스트 엔터테이너상 받으려고. 잘하면 다 주는 거 아니냐"고 말해 웃음을 안겼다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr