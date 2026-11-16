김지선이 유재석을 언급했다. / 사진=텐아시아DB

김지선이 '인생퀴즈' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=KBS

개그우먼 김지선이 제작발표회 도중 방송인 유재석을 언급하며 돌연 무릎을 꿇어 현장을 웃음바다로 만들었다.지난 9일 서울 여의도 KBS 신관 국제회의실에서 KBS 1TV '인생퀴즈' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 신현준, 김지선, 김수찬, 이지연 아나운서, 조애진 PD가 참석했다.'인생퀴즈'는 시대의 아이콘이라 불리는 명사들과 그들의 인생을 바꾼 결정적인 선택의 순간들을 퀴즈와 토크로 풀어보는 신개념 인생 추리 토크쇼다.이날 김지선은 초대하고 싶은 명사로 유재석을 꼽았다. 그는 "유재석이 나왔으면 좋겠다. 방송에서 유재석이 많은 사람을 인터뷰하는 모습은 봤지만, 정작 그의 인생 이야기를 들어볼 기회는 없었던 것 같다"고 말했다.이어 "긴 무명 시절을 지나 국민 MC로 자리매김하고 지금까지 그 자리를 지키면서 겪은 일들이 많을 것 같다. 그의 인생을 조명해 보면 좋겠다"고 덧붙였다. 그러면서 김지선은 "재석아, 부탁한다 좀"이라고 외치며 돌연 무릎을 꿇어 웃음을 안겼다.프로그램만의 차별점도 설명했다. 그는 "작가들이 써주는 질문 외에도 시청자들이 진짜 궁금해할 만한 질문을 우리가 직접 던진다"라며 "그래서 더 재미있다. 일반적인 토크쇼와는 다르게 시청자들이 '그래, 그게 궁금했어!'라고 생각할 만한 이야기들을 다룬다. 기대하셔도 좋을 것"이라고 자신했다.'인생퀴즈'는 오는 21일 오전 8시 30분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr