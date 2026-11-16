'인생퀴즈' 출연진들이 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=KBS

조애진 PD가 '인생퀴즈' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=KBS

신현준이 '인생퀴즈' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=KBS

김지선이 '인생퀴즈' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=KBS

KBS가 새로운 인생 추리 토크쇼 '인생퀴즈'를 선보인다. 명사들의 인생을 색다른 방식으로 풀어낼 것을 예고한 가운데, 출연진이 유재석과 젠슨 황 등을 초대하고 싶은 인물로 꼽으며 기대감을 높였다.지난 9일 서울 여의도 KBS 신관 국제회의실에서 KBS1 '인생퀴즈' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 신현준, 김지선, 김수찬, 이지연 아나운서, 조애진 PD가 참석했다.'인생퀴즈'는 시대의 아이콘이라 불리는 명사들과 그들의 인생을 바꾼 결정적인 선택의 순간들을 퀴즈와 토크로 풀어보는 신개념 인생 추리 토크쇼다.이날 조애진 PD는 영화 '슬럼독 밀리어네어'에서 프로그램의 기획 아이디어를 얻었다고 밝혔다. 그는 "인도 빈민가 출신 소년이 퀴즈쇼에 나가 거액의 상금을 타는 영화"라며 "소년이 모든 문제를 풀 수 있었던 이유는 각각의 문제가 자신이 살아오면서 겪은 고난과 연결돼 있었기 때문이었다. 우리도 한 사람의 인생을 퀴즈쇼로 만들고, 방송을 다 보고 나면 한 편의 휴먼 다큐멘터리를 본 것 같은 느낌을 주고 싶었다"고 설명했다.출연진을 섭외한 이유에 대해서는 "프로그램의 분위기를 처음부터 유쾌하게 잡았다"고 말했다. 그러면서 "신현준은 사람을 편안하게 해주고 유머러스한 성격이라 중심을 잘 잡아줄 것이라고 생각했다. 또 김지선은 애드리브 타이밍이 기가 막힌 예능 천재다. 김수찬 역시 게스트에게 거리낌 없이 다가가 상대방을 기분 좋게 해주는 능력이 있다"고 덧붙였다.여러 토크쇼와의 차별점을 묻자 조 PD는 프로그램의 진행 방식을 언급했다. 그는 "일반적인 토크쇼가 출연자의 재미있는 에피소드 위주로 구성된다면, 우리는 한 사람의 인생 전체를 놓고 가장 중요한 선택이 무엇이었는지 살펴본다"라며 "인생의 극적인 선택의 순간을 중심으로 이야기를 재구성하기 때문에 출연자의 삶을 더욱 입체적으로 보여줄 수 있다. 많은 관심 부탁드린다"고 요청했다.신현준은 프로그램에 출연하는 명사의 기준에 대해 "살아오면서 다른 사람의 인생을 통해 배운 것이 많다. 단순히 유명한 사람보다는 자신의 자리에서 좋은 이야기를 전하고 많은 사람에게 감동을 줄 수 있는 사람이 명사라고 생각한다"고 밝혔다.초대하고 싶은 명사로는 고(故) 최불암을 꼽았다. 신현준은 "모든 후배가 존경하는 분이다"라며 "가장 기억에 남는 일화가 있다. 나라에 좋지 않은 일이 생기면 어른으로서 미안하다고 말씀하셨다. 또 좋은 어른이 많아져야 한다는 말씀도 자주 하셨다. 나 역시 선배님들처럼 좋은 어른이 되고 싶다"고 털어놨다.이어 신현준은 "요즘 주변을 보면 다들 힘들다고 이야기한다. '인생퀴즈'를 통해 한 사람의 인생을 살펴보며 위로받고, 대단해 보이는 사람들도 우리와 똑같은 시간을 보내왔다는 것을 느끼면서 다시 한번 힘을 낼 수 있었으면 좋겠다. 많은 힘과 좋은 영향을 드리겠다"고 바랐다.김지선은 프로그램의 차별점으로 출연진의 적극적인 질문을 꼽았다. 그는 "작가들이 써주는 질문 외에도 시청자들이 진짜 궁금해할 만한 질문을 우리가 직접 던진다"며 "일반적인 토크쇼와는 다르게 '그래, 그게 궁금했어'라고 생각할 만한 이야기들을 다룬다는 점에서 더욱 재미있을 것"이라고 설명했다.초대하고 싶은 명사로는 방송인 유재석을 꼽았다. 김지선은 "유재석이 많은 사람을 인터뷰하는 모습은 봤지만, 정작 그의 인생 이야기를 들어볼 기회는 없었던 것 같다"며 "긴 무명 시절을 지나 국민 MC로 자리매김하고 지금까지 그 자리를 지키면서 겪은 일들이 많을 것 같다. 꼭 '인생퀴즈'에 초대하고 싶다"고 말했다. 뒤이어 이지연 아나운서 역시 "엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황이 꼭 나와줬으면 좋겠다"고 말했다.'인생퀴즈'는 오는 21일 오전 8시 30분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr