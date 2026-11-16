미미미누가 수능을 앞두고 AI를 활용한 부정행위에 우려를 표했다. / 사진='미미미누' 유튜브 캡처

미미미누가 수능을 앞두고 AI를 활용한 부정행위에 우려를 표했다. / 사진='미미미누' 유튜브 캡처

입시 전문 크리에이터 미미미누(본명 김민우)가 인공지능(AI)을 악용한 신종 부정행위 수단에 대한 심각한 우려를 표했다. 수능을 앞둔 수험생들의 불안감을 덜어주기 위해 수능 연기를 포함한 교육 당국의 즉각적이고 구체적인 조치를 강력하게 촉구했다.지난 15일 미미미누는 자신의 유튜브 채널을 통해 긴급 라이브 방송을 진행했다. 그는 최근 세무사 시험에서 불거진 AI 부정행위 자수 사태와 사흘 앞으로 다가온 2027학년도 대학수학능력시험을 둘러싼 공정성 논란 이슈를 언급했다.미미미누는 법학적성시험(LEET) 최초 만점자 이진우 씨로부터 수능 당일 현장 응시 생중계 제안을 받았다고 털어놨다. 그는 "이진우 님이 올해 수능 당일 시험을 치르기로 결심하고 제 채널에서 라이브를 할 수 없겠냐고 물어봤다"라고 전했으나, 담당 PD 및 제작진과의 깊은 논의 끝에 요청을 사양했다고 설명했다.이씨가 직접 공개 검증을 나선 배경에는 최근 세무사 시험 수석 합격자가 초소형 카메라와 AI 장비를 이용해 부정행위를 한 사건 때문이다. 이 여파로 국가 자격증 및 고득점 수험생들을 향한 의혹과 논란이 걷잡을 수 없이 확산됐다.미미미누는 AI 부정 수법이 스마트안경을 넘어 초소형 카메라, 미세 진동 이어폰 등 다양한 기기 형태로 세밀화되고 있음을 경고했다. 불안에 떠는 수험생들의 현실을 전하며 감정이 격해진 그는 끝내 눈시울을 붉혔다. 미미미누는 "수능은 시간이 없다. 내일은 주중이기 때문에 무조건 대책이 나와야 한다"라며 목소리를 높였다.아울러 수능 연기 가능성까지 현실적으로 검토할 필요가 있다고 지적했다. 정부가 밝힌 스마트안경 판별 전담 인력 배치 등의 조치만으로는 현장의 불안감을 씻어내기 부족하다는 의견이다. 미미미누는 보다 구체적인 점검 절차 확립과 신속한 대응책 마련을 당부했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr