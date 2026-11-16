그룹 피원하모니(P1Harmony)가 신보로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 4위에 올랐다.
15일(현지시간) 빌보드가 발표한 차트 예고 기사에 따르면 피원하모니의 미니 10집 'BLOW UP'(블로우 업)은 오는 21일 자 '빌보드 200'에 4위로 진입했다. 지난 미니 9집 'UNIQUE'(유니크)로 세운 자체 최고 순위와 같은 기록이다.
피원하모니가 '빌보드 200' 톱10에 진입한 것은 이번이 세 번째다. 지난해 영어 앨범 'EX'(엑스)로 처음 9위에 올랐으며, 이후 'UNIQUE'와 이번 'BLOW UP'까지 세 작품을 톱10에 올렸다.
연속 차트 진입 기록도 이어갔다. 피원하모니는 미니 6집 'HARMONY : ALL IN'(하모니 : 올인)을 시작으로 이번 앨범까지 총 7개 작품을 연속으로 '빌보드 200'에 진입시켰다.
'BLOW UP'은 빌보드 '톱 앨범 세일즈' 차트에서도 1위를 차지했다. 피원하모니가 해당 차트 정상에 오른 것은 이번이 처음이다.
지난 6일 발매된 'BLOW UP'은 피원하모니가 이어온 히어로 세계관을 바탕으로 한 앨범이다. 발매 첫날 54만 장 이상 판매됐으며, 첫 일주일 판매량은 60만 장을 넘어서며 팀 자체 최고 기록을 경신했다.
타이틀곡 'BLOW UP'은 스포티파이와 애플뮤직, 타이달, 아마존 뮤직 등 주요 음원 플랫폼의 신곡 플레이리스트에도 이름을 올렸다.
한편 피원하모니는 오는 17일 SBS Life '더쇼'에 출연해 신곡 활동을 이어간다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
15일(현지시간) 빌보드가 발표한 차트 예고 기사에 따르면 피원하모니의 미니 10집 'BLOW UP'(블로우 업)은 오는 21일 자 '빌보드 200'에 4위로 진입했다. 지난 미니 9집 'UNIQUE'(유니크)로 세운 자체 최고 순위와 같은 기록이다.
피원하모니가 '빌보드 200' 톱10에 진입한 것은 이번이 세 번째다. 지난해 영어 앨범 'EX'(엑스)로 처음 9위에 올랐으며, 이후 'UNIQUE'와 이번 'BLOW UP'까지 세 작품을 톱10에 올렸다.
연속 차트 진입 기록도 이어갔다. 피원하모니는 미니 6집 'HARMONY : ALL IN'(하모니 : 올인)을 시작으로 이번 앨범까지 총 7개 작품을 연속으로 '빌보드 200'에 진입시켰다.
'BLOW UP'은 빌보드 '톱 앨범 세일즈' 차트에서도 1위를 차지했다. 피원하모니가 해당 차트 정상에 오른 것은 이번이 처음이다.
지난 6일 발매된 'BLOW UP'은 피원하모니가 이어온 히어로 세계관을 바탕으로 한 앨범이다. 발매 첫날 54만 장 이상 판매됐으며, 첫 일주일 판매량은 60만 장을 넘어서며 팀 자체 최고 기록을 경신했다.
타이틀곡 'BLOW UP'은 스포티파이와 애플뮤직, 타이달, 아마존 뮤직 등 주요 음원 플랫폼의 신곡 플레이리스트에도 이름을 올렸다.
한편 피원하모니는 오는 17일 SBS Life '더쇼'에 출연해 신곡 활동을 이어간다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
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