그룹 피원하모니 / 사진 제공=FNC엔터테인먼트

그룹 피원하모니(P1Harmony)가 신보로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 4위에 올랐다.15일(현지시간) 빌보드가 발표한 차트 예고 기사에 따르면 피원하모니의 미니 10집 'BLOW UP'(블로우 업)은 오는 21일 자 '빌보드 200'에 4위로 진입했다. 지난 미니 9집 'UNIQUE'(유니크)로 세운 자체 최고 순위와 같은 기록이다.피원하모니가 '빌보드 200' 톱10에 진입한 것은 이번이 세 번째다. 지난해 영어 앨범 'EX'(엑스)로 처음 9위에 올랐으며, 이후 'UNIQUE'와 이번 'BLOW UP'까지 세 작품을 톱10에 올렸다.연속 차트 진입 기록도 이어갔다. 피원하모니는 미니 6집 'HARMONY : ALL IN'(하모니 : 올인)을 시작으로 이번 앨범까지 총 7개 작품을 연속으로 '빌보드 200'에 진입시켰다.'BLOW UP'은 빌보드 '톱 앨범 세일즈' 차트에서도 1위를 차지했다. 피원하모니가 해당 차트 정상에 오른 것은 이번이 처음이다.지난 6일 발매된 'BLOW UP'은 피원하모니가 이어온 히어로 세계관을 바탕으로 한 앨범이다. 발매 첫날 54만 장 이상 판매됐으며, 첫 일주일 판매량은 60만 장을 넘어서며 팀 자체 최고 기록을 경신했다.타이틀곡 'BLOW UP'은 스포티파이와 애플뮤직, 타이달, 아마존 뮤직 등 주요 음원 플랫폼의 신곡 플레이리스트에도 이름을 올렸다.한편 피원하모니는 오는 17일 SBS Life '더쇼'에 출연해 신곡 활동을 이어간다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr