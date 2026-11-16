배우 신현준이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

신현준이 '인생퀴즈' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=KBS

배우 신현준이 공식 석상에서 故 최불암을 언급했다.지난 9일 서울 여의도 KBS 신관 국제회의실에서 KBS 1TV '인생퀴즈' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 신현준, 김지선, 김수찬, 이지연 아나운서, 조애진 PD가 참석했다.'인생퀴즈'는 시대의 아이콘이라 불리는 명사들과 그들의 인생을 바꾼 결정적인 선택의 순간들을 퀴즈와 토크로 풀어보는 신개념 인생 추리 토크쇼다.이날 신현준은 프로그램에 출연하는 명사의 기준에 대해 "살아오면서 다른 사람의 인생을 통해 배운 것이 많다"라며 "단순히 유명한 사람보다는 자신의 자리에서 좋은 이야기를 전하고 많은 사람에게 감동을 줄 수 있는 사람이 명사라고 생각한다"고 말했다.초대하고 싶은 명사로는 故 최불암을 꼽았다. 신현준은 "최불암 선생님은 모든 후배가 존경하는 분"이라며 "가장 기억에 남는 것은 나라에 좋지 않은 일이 생기면 어른으로서 미안하다고 말씀하셨던 모습이다. 좋은 어른이 많아져야 한다는 말씀도 자주 해주셨다"고 회상했다.그러면서 "그 말씀을 듣고 늘 좋은 어른이 되기 위해 노력했다. 나 역시 선배님들처럼 앞으로 좋은 어른이 되고 싶다"고 덧붙였다.'인생퀴즈'는 오는 21일 오전 8시 30분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr