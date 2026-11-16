방탄소년단 뷔 인스타그램·위버스 게시물 / 웹 캡처

BTS At Their ARIRANG World Tour / BTS V Weverse Post

BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUENOS AIRES / @bts_bighit on X

보이그룹 방탄소년단(BTS)의 뷔(V)가 연말 가요 시상식 불참에 대한 팬들의 아쉬움을 직접 달래며, 월드투어에 전력을 다하는 이유를 밝혔다.뷔는 지난 15일 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스(Weverse)에 장문의 글을 게재하고 연말 무대 출연에 대한 솔직한 마음을 전했다.앞서 방탄소년단은 지난 14일과 15일 양일간 서울 고척스카이돔에서 열린 '2026 멜론뮤직어워드(MMA 2026)'에서 대상인 '올해의 아티스트'와 정규 5집 'ARIRANG'으로 '올해의 앨범'을 거머쥐었다. 이어 '베스트 그룹 남자', '스테이지 오브 더 이어', '톱 10', '글로벌 톱 10'까지 휩쓸며 총 6관왕의 위업을 달성했다. 해외 투어 일정상 시상식 현장에 불참한 방탄소년단은 사전 녹화된 영상 메시지로 수상 소감을 대신했다.뷔는 수상의 기쁨을 전하며 팬들의 변함없는 지지가 결코 당연한 것이 아님을 다시 한번 강조했다. 그는 "이렇게 뜻깊은 상을 안겨주셔서 진심으로 감사하다. 상을 받을 때마다 느끼는 거지만 우리가 받는 사랑이 결코 당연한 게 아니라는 걸 다시 한번 생각하게 된다"라고 소감을 밝혔다.이어 뷔는 연말 시상식 무대를 기다려온 팬들을 달랬다. 뷔는 "연말이 다가오면서 저희의 연말 무대를 기다리고 기대해 주시는 분들이 많다는 것도 잘 알고 있다"면서도 "다만 올해는 저희가 아리랑 투어를 하고 있다. 여러 나라에서 저희를 오랫동안 기다려 주신 아미(팬덤명)들이 있고, 누군가에게는 이번 공연이 10년 만의 만남일 수도 또 누군가에게는 13년을 기다린 순간일 수도 있다"라고 말했다.그는 "공연을 하다 보면 아미들이 들고 계신 슬로건이나 적힌 글들을 읽을 때가 있다. '7년 만에 다시 만나요', '10년 만에 우리나라에 와줘서 고마워요', '방탄이들을 보기 위해 이 나라에 왔어요' 그런 글들을 볼 때마다 많은 생각이 든다. 우리에게는 여러 공연 중 하나일 수 있는 하루가 누군가에게는 몇 년을 손꼽아 기다려 온 하루라는 게 뭉클하더라"라고 고백했다.뷔는 "연말 무대를 기다려 주신 아미들에겐 조금 아쉬운 한 해가 될 수도 있겠지만 그 마음도 잊지 않겠다. 올해는 그렇게 오래 기다려 준 마음들을 하나씩 만나러 다니는 연말이라고 생각해 주시면 좋겠다"라고 덧붙였다.더불어 뷔는 콘서트에 직접 오지 못하는 팬들을 위해 꾸준히 소통하겠다고 전했다. 뷔는 "콘서트를 오지 못하는 아미들은 많이 아쉬울 것 같다. 마음이 쓰여서 틈틈이 이것저것 찍어보고 있는데 충분할지는 모르겠다. 멤버들이랑도 머리를 맞대고 어떻게 하면 멀리 계신 분들까지 행복하게 해드릴 수 있을지 궁리해 보겠다"라며 "여러분을 향한 마음은 작아지지 않았다. 월드스타 됐다고 멀어져 보인다고 하지 말아달라"라고 팬들을 향한 애정을 표현했다.한편 방탄소년단은 오는 19일 대만 가오슝 3회 공연을 시작으로 월드투어 'ARIRANG'의 아시아 투어에 돌입한다. 이후 12월 방콕, 쿠알라룸푸르, 싱가포르를 거쳐 12월 26일·27일·29일 인도네시아 자카르타 겔로라 붕 카르노 주경기장 3회 공연으로 2026년 투어 일정을 마무리한다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr