주지훈이 블리츠웨이엔터테인먼트를 떠난다. / 사진=텐아시아DB

이하 블리츠웨이엔터테인먼트 공식입장문 전문

배우 주지훈이 블리츠웨이엔터테인먼트와 전속계약을 종료하고 독자적인 회사 설립에 나선다.16일 블리츠웨이엔터테인먼트는 공식 입장을 통해 "당사 소속 배우 주지훈 씨와의 전속계약이 종료됨을 알려드린다"고 밝혔다.소속사 측은 "주지훈 배우와 전속계약에 관해 충분한 시간을 두고 논의를 이어왔으며, 상호 협의 끝에 계약 관계를 마무리하기로 결정했다"고 설명했다.그러면서 "지난 16년간 쌓아온 믿음과 이해를 바탕으로 서로의 미래에 대해 진솔한 대화를 나눴다. 당사는 독자적인 회사 설립을 준비 중인 주지훈 배우의 새로운 출발을 존중하고 지지하기로 뜻을 모았다"고 덧붙였다.한편 주지훈은 블리츠웨이엔터테인먼트의 주요 주주로, 지분 5.73%에 해당하는 57만1418주를 보유하고 있다. 다만 블리츠웨이 주가가 지난 3월 최고 종가 대비 10월 말까지 70.4% 하락하면서 주지훈의 주식 평가액도 약 48억7000만원에서 14억4000만원으로 34억3000만원 감소했다. 같은 기간 배용준의 평가액 역시 51억6000만원 줄어 두 사람의 합산 평가액은 약 86억원 줄었다.안녕하세요, 블리츠웨이엔터테인먼트입니다.당사 소속 배우 주지훈 씨와의 전속계약이 종료됨을 알려드립니다.당사는 주지훈 배우와 전속계약에 관해 충분한 시간을 두고 논의를 이어왔으며, 상호 협의 끝에 계약 관계를 마무리하기로 결정했습니다.주지훈 배우는 당사의 주요 임원진과 지난 16년간 두터운 신뢰를 바탕으로 인연을 이어왔습니다. 그간 쌓아온 믿음과 이해를 바탕으로 서로의 미래에 대해 진솔한 대화를 나눴으며, 당사는 독자적인 회사 설립을 준비 중인 주지훈 배우의 새로운 출발을 존중하고 지지하기로 뜻을 모았습니다.블리츠웨이엔터테인먼트의 시작부터 지금까지, 회사의 방향과 가치를 함께 세워준 주지훈 배우에게 깊은 감사를 전합니다.주지훈 배우의 새로운 시작과 앞으로의 모든 행보를 진심으로 응원하겠습니다.감사합니다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr