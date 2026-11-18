올해 2개의 자격증 취득에 성공한 배우 지일주가 포즈를 취하고 있다. / 사진=이승현 기자

배우 지일주가 독서의 계절을 맞아 인상 깊게 읽었던 철학서들을 추천했다.최근 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 멘사(MENSA) 회원이기도한 배우 지일주를 만났다. 그는 올해 건설기계조종사 면허증(지게차)과 한국사능력검정시험(이하 한국사) 1급을 잇달아 취득해 주목받았다.지일주는 과거 방송에서 여러 차례 독서를 취미로 꼽은 바 있다. 독서의 계절을 맞아 그는 애독서로 철학 입문서인 니체의 '차라투스트라는 이렇게 말했다'를 추천했다. 그는 "다른 철학 서적들은 다소 어렵게 느껴질 수 있지만, 이 책은 생각보다 읽기 쉽다"며 "대화하듯 이야기가 전개돼 비교적 편하게 읽을 수 있다"고 설명했다. 또 "이 책을 읽고 나면 니체의 다른 저서들은 유명한 문구나 핵심적인 내용 정도만 알아둬도 충분하다고 생각한다"고 덧붙였다.철학 공부에 대한 자신만의 생각도 밝혔다. 그는 "철학이란 모든 것을 깊이 있게 아는 것보다 스스로 '왜?'라는 질문을 던질 수 있는 태도를 갖는 것만으로도 충분한 의미가 있다고 생각한다"고 소신을 전했다. 이어 "자신만의 세계에 갇히지 않고 알고 있는 것이 전부가 아닐 수도 있다는 가능성을 열어두는 것이 중요하다"고 첨언했다.동시에 동양 철학 서적도 추천했다. 지일주는 "동양 철학에는 스스로 '왜?'라는 질문을 던지고 새로운 관점으로 세상을 바라보게 하는 힘이 있다"며 장자의 '소요유'(逍遙遊)와 법정스님의 수필 '무소유'를 추천 도서로 꼽았다.지일주는 2020년 '하루 10분 인문학'을 직접 발간하기도 했다. 그는 해당 책에 대해 "고려대학교 철학과 선생님과 함께 썼다"며 "철학을 처음 접하거나 인문학에 관심을 갖기 시작한 분들에게 추천하고 싶다"고 전했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr