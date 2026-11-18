멘사 회원이기도 한 배우 지일주가 자신의 공부 방법에 대해 밝혔다. / 사진=이승현 기자

2027학년도 대학수학능력시험이 하루 앞으로 다가온 가운데, 최근 한국사능력검정시험(이하 한국사)에서 81점을 얻은 배우 지일주가 자신만의 공부법을 공개했다.최근 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 지일주를 만났다. 드라마 '이강에는 달이 흐른다' 이후 그는 1여년의 공백기에 건설기계조종사 면허증(지게차)과 한국사 1급을 잇달아 취득하며 시간을 보냈다.지일주는 "학원의 도움 없이 동영상 플랫폼 강의와 교재로만 공부했다"며 "한 선생님의 강의를 처음부터 끝까지 따라갔다. 하라는 대로만 하면 된다"고 강조했다.그는 자신의 공부 방법을 구체적으로 설명했다. 강의를 모두 들은 뒤 교재에 있는 빈칸을 풀고, 이를 바탕으로 개인 노트에 한 번 더 내용을 정리했다. 그 노트를 약 3번 반복해 읽고, 이후 문제 풀이에 집중했다. 지일주는 "내용을 정리한 후에도 문제가 잘 풀리지 않았다"면서 "시대별 문제집을 추가로 구매해 풀고, 노트에 정리한 내용을 보충해 부족한 부분을 반복해서 외웠다"고 덧붙였다.지일주는 암기 방법으로 '연상법'을 추천했다. 그는 "주변 지인들의 이름이나 만화 캐릭터 등을 연결해 기억하는 식으로 공부한다"고 했다. 예를 들어 정조의 탕평책과 규장각을 외울 땐, 자신의 지인 중 이름에 '정' 자와 '규' 자가 들어가는 '배우 정준규'를 연결시키는 식이다. 지일주는 "이렇게 두세 가지 연상법을 만들어 놓으면 그중 하나는 기억에 남는다"고 말했다.지일주는 멘사 회원이기도 하다. 멘사는 전 세계 인구 중 지능지수(IQ)가 상위 2% 이내인 사람들로 구성된 국제 고지능자 단체로, 그는 IQ 검사에서 156이 나왔다. 높은 지능 지수인 만큼 특출난 학습 능력을 갖췄을 것 같지만, 지일주는 2022년 공인중개사 자격증을 취득 당시 한 번의 탈락 고배를 마시기도 했다.그는 "종일 책상에 앉아 공부했다. 의자에 앉은 채 잠들기도 했다"고 회상했다. 이어 "멘사 회원이라고 해서 자격증 취득 속도가 빠른 건 아니다"라면서 "암기력이 좋은 편은 아니다. 다른 사람들처럼 똑같이 반복해서 쓰고 외우는 정석적인 방법을 택한다"고 설명했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr