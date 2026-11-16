김민경이 사격에 이어 유도에서도 남다른 운동 신경을 보여줬다./사진=텐아시아DB

김민경이 사격에 이어 유도에서도 남다른 운동 신경을 보여줬다./사진제공='운동뚱'

코미디언 김민경이 사격 국가대표에 이어 유도에서도 남다른 운동 감각을 보여줬다.지난 13일 공개된 코미디TV 웹예능 '시켜서 한다! 오늘부터 운동뚱'(이하 '운동뚱')에서는 김민경이 황희태 감독과 함께 본격적인 유도 훈련에 나서는 모습이 담겼다.이날 도복을 입고 유도장에 등장한 김민경은 황희태 감독을 보자마자 무릎을 꿇으며 "저 못하겠습니다"라고 엄살을 부렸다. 이어 첫 공식 스폰서 계약 소식을 전하며 "나도 스폰서 있는 운동뚱"이라고 말했다.훈련에 앞서 유도장을 뛰고 구르며 몸을 푼 김민경은 후방·측방·전방 낙법을 차례로 익히며 기본기를 다졌다. 황희태 감독은 "우리 세대 때는 낙법을 거의 한 달씩 배웠는데, 지금 세대는 낙법을 잘 안 가르친다. 너무 지루해서 관원들이 다 떠나가기 때문"이라고 설명했다. 그러나 김민경은 반복 훈련에도 흐트러짐 없이 집중하며 가르쳐 준 동작을 곧바로 따라 했고, 황희태 감독은 "특급 제자"라며 만족해했다.기술 훈련에서도 적응력이 이어졌다. 스텝을 밟으며 상대의 뒤축을 안쪽에서 걸어 넘기는 '안뒤축후리기'를 시범 직후 재현하자, 황희태 감독은 "당장 11월 대회에 나가도 되겠다"고 평가했다.상대의 다리 안쪽에 자신의 다리를 걸어 뒤로 메치는 '안다리후리기' 역시 스텝과 박자를 맞추며 소화했고, 훈련 2일 차임에도 마지막 '밭다리후리기'까지 반복 연습하며 끈기를 보였다. 훈련을 마친 황희태 감독은 김민경에게 "방송 때려치우고 유도의 길로 와라"라며 러브콜을 보냈다.앞서 김민경은 2020년 '맛있는 녀석들' 5주년 기념 기자간담회 복불복을 통해 '운동뚱'에 합류하며 본격적으로 운동을 시작했다. 40년 가까이 운동과 거리가 멀었던 그는 레그프레스 360kg을 성공시키는 등 여러 종목을 빠르게 습득하며 '태릉이 놓친 인재'로 불렸다.특히 2022년에는 사격을 시작한 지 1년 만에 IPSC KOREA(대한실용사격연맹) 국가대표 선발전을 통과해 42세의 나이에 태극마크를 달고 '2022 IPSC 핸드건 월드 슛' 대회 여성부에 출전해 화제를 모았다. 사격에 이어 유도에서도 기본기와 기술을 빠르게 익힌 김민경이 앞으로 어떤 성과를 낼지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr