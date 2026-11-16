구교환이 '폭설'에서 김윤석과 호흡을 맞췄다. / 사진제공=쇼박스

구교환이 '폭설'에서 김윤석과 호흡을 맞췄다. / 사진제공=쇼박스

배우 구교환이 영화 '폭설'에서 김윤석과 함께 미스터리한 사건에 휘말린다.오는 18일 개봉하는 영화 '폭설'(감독 홍의정, 박선우)은 폭설로 고립된 시골 기차역에서 퇴직을 앞둔 역장 갑수(김윤석 분)와 새로 온 후임 현택(구교환 분)이 의문의 시신을 발견하면서 벌어지는 이야기를 그린 미스터리 드라마다.구교환은 갑수의 마지막 출근 날 역에 도착한 후임 현택을 연기한다. 현택은 어리숙한 신입처럼 보이지만 속내를 알 수 없는 인물이다. 갑수와 현택은 선로에 쓰러진 시신을 발견한 뒤 서로를 의심하기 시작한다. 외부와 단절된 설오역에서 두 사람 사이에 긴장감이 높아지는 가운데, 현택이 어떤 행동을 보일지 관심이 쏠린다.구교환은 앞서 열린 기자간담회에서 의상과 소품이 캐릭터를 이해하는 데 도움이 됐다고 밝혔다. 그는 "캐릭터를 대표하는 의상을 입는 것을 좋아해 의상과 소품에 도움을 많이 받았다. 역무원 제복을 입으면 그 인물로 들어가는 기분이었다"며 촬영 당시를 떠올렸다.구교환은 지난 1년간 영화 '만약에 우리', '군체', '부활남: 더 레드'와 드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 등 여러 작품에 출연했다. 멜로부터 아포칼립스, 액션, 드라마까지 다양한 장르에서 활동해 온 그가 이번 작품에서는 미스터리한 인물로 관객들과 만난다.'폭설'은 오는 18일 전국 극장에서 개봉한다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr