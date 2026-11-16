진선규가 이무생, 김현주의 숨통을 조였다./사진제공=tvN

진선규가 이무생, 김현주의 숨통을 조였다./사진제공=tvN

배우 진선규가 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'에서 서늘한 심리전과 잔혹한 민낯으로 극의 긴장감을 높였다.지난 15일 방송된 '100일의 거짓말' 12회에서는 사토 신이치(진선규 분)가 소란(김현주 분)과 필립(이무생 분)을 자신의 관저 만찬에 초대해 압박하는 모습이 그려졌다.이날 사토는 환한 미소로 두 사람을 맞았지만, 관저 곳곳에는 권총을 숨긴 경찰들이 사용인으로 위장해 배치돼 있었다. 필립이 관저 내부와 서재 쪽을 살피려 할 때마다 사토는 준비한 술과 음식을 핑계로 동선을 차단하며 두 사람을 식탁에 묶어뒀다.식사가 시작되자 사토는 추탕두붓국 이야기를 꺼내며 뜨거운 물을 피해 두부 속으로 들어갔다가 결국 익어버리는 미꾸라지에 빗대 소란의 반응을 살폈다. 이어 계암리 떡을 집어 들고 13년 전 딸에게 총이 겨눠진 순간에도 동지들을 지키려다 딸을 잃은 한 남자의 비극을 꺼냈다.사토는 소란을 향해 손가락으로 총을 겨누는 시늉을 하면서도 미소를 지우지 않은 채 "참 허무한 일 아니오"라며 조롱했다. 소란이 "천망회회 소이불루"라고 맞받아치자, 사토는 낮은 목소리로 "자기 분수를 모르고 나섰다간 하늘의 그물에 먼저 걸리는 건 자기 자신이 되는 법이오"라고 경고했다.만찬 도중 사토의 체포 계획도 이어졌다. 앞서 후쿠다(김중희 분)에게 금서희 체포를 지시하며 "금서희란 이름 자체가 증거"라고 단언했던 사토는 소란과 필립 앞에서 금서희가 밀정이라며 체포 소식과 자택 수색을 통보했다. 그는 "어차피 두 분은 이 일과 상관없지 않으시오?"라고 묻다가 순식간에 날카로운 눈빛으로 돌변해 "아닌가. 상관이 있으신가?"라며 두 사람의 흔들림을 포착하려 했다.그러나 후쿠다가 데려온 인물이 가경(김유정 분)이 아닌 야마다라는 사실을 확인한 사토는 분노를 터뜨렸다. 동시에 기송자를 열었을 당시 소란과 필립의 반응을 떠올린 사토는 두 사람이 자신을 노린 암살 계획에 가담했음을 직감했다.딸 하나코가 서재에 있다는 사실을 깨달은 사토는 다급히 서재로 달려갔지만, 문 앞에 다다른 순간 눈앞에서 기송자가 폭발하며 충격을 안겼다. 타인의 상실을 비웃던 사토가 정작 자기 딸의 위기 앞에서 다급하게 무너지는 모습은 그의 이기적인 잔혹함을 선명하게 보여줬다.'100일의 거짓말'은 매주 토, 일요일 밤 9시 10분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr