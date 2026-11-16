박수영이 '유일무이 로맨스'에서 공유일 역을 맡았다. / 사진제공=코퍼스코리아

박수영이 '유일무이 로맨스'에서 공유일 역을 맡았다. / 사진제공=코퍼스코리아

그룹 레드벨벳 멤버이자 배우 박수영(조이)이 '유일무이 로맨스'에서 자신을 사생팬으로 의심하던 김현진의 간호를 맡게 된다.16일 오후 6시 공개되는 드라마 '유일무이 로맨스' 3, 4화에서는 공유일(박수영 분)이 톱스타 탁무이(김현진 분)의 집을 찾아가는 모습이 그려진다.앞서 탁무이는 사생팬의 스토킹에 시달리던 중 자신의 동선과 자꾸 겹치는 공유일을 의심했다. 편의점 아르바이트를 하던 공유일은 갑작스럽게 사생팬으로 몰리자 억울해했다.그러던 중 탁무이는 공유일이 자신이 좋아하는 소설 '별이와 반달'의 미출간 3편을 갖고 있다는 사실을 알게 됐다. 연예계 생활에서 위안을 얻었던 소설을 읽기 위해 공유일에게 적극적으로 다가갔다. 공유일도 그의 사정을 듣고 마음이 흔들렸지만, 탁무이가 공유일의 헤어 퍼퓸 향이 스토커와 같다고 말하면서 두 사람의 관계는 다시 틀어졌다.이런 가운데 공개된 사진에는 공유일이 탁무이의 집에서 그를 돌보는 모습이 담겼다. 탁무이는 창백한 얼굴로 잠들어 있고, 공유일은 그의 곁에서 얼음주머니를 대주며 간호하고 있다. 공유일 역시 예상하지 못한 상황에 당황한 표정이다.그동안 서로를 의심하며 갈등을 빚었던 두 사람이 어떤 이유로 한집에 있게 됐는지는 아직 밝혀지지 않았다. 탁무이가 갑자기 몸져누운 이유와 공유일이 그의 간호를 맡게 된 사연은 3, 4화에서 공개된다.'유일무이 로맨스' 3, 4화는 16일 오후 6시 티빙에서 공개된다. 아시아·중동·아프리카에서는 OTT Viu(뷰), 일본에서는 ABEMA를 통해 선행 독점 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr